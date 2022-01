Images supplémentaires pour la réalisation d'une rencontre, vue imprenable pour illustrer un reportage ou même outil de plus pour l'analyse tactique d'une rencontre : les drones sont utilisés fréquemment dans le monde du football – et bien plus que cela – aujourd'hui. Mais celui qui survolait le Brentford Community Stadium, ce samedi, n'était visiblement pas autorisé à le faire.

De quoi inciter l'arbitre de Brentford – Wolverhampton à prendre une décision radicale : l'interruption de la rencontre après 35 minutes de jeu. Deux problèmes majeurs se sont certainement posés : celui de la sécurité… et des droits TV, vendus pour une fortune de l'autre côté de la Manche. Le score était toujours nul et vierge au moment de cet événement pour le moins imprévu, et qui a contraint à une interruption de près de vingt minutes.

L'arbitre a ainsi été contraint d'accorder pas moins de 19 minutes de temps additionnel, finalement transformées en 26 minutes et 298 secondes d'"extratime" !

