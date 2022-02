On l'avait quitté au Cameroun la tête basse, comme le capitaine absent d'un bateau nommé Algérie à la dérive dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2022. On l'a (vite) retrouvé au niveau qui est le sien avec Manchester City le week-end dernier en FA Cup. Riyad Mahrez a éclaboussé la rencontre du 4e tour de la Coupe contre Fulham (4-1) de sa classe. Une passe décisive, deux buts. Pas de doute : le Fennec est bien de retour !

Le penalty, symbole d'une CAN derrière lui

Comme un symbole, c'est d'un penalty qu'il a scellé son doublé contre les Cottagers. Le même exercice qui l'avait vu échouer sur le poteau lors de la débâcle de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire (3-1) à la CAN quelques jours auparavant. De sorte à définitivement prouver que cette élimination prématurée avec sa sélection et le niveau inquiétant affiché lors de celle-ci n'était qu'un accident.

Désormais, Mahrez est de retour en club, dans des conditions bien meilleures, avec moins de pression, et aussi plus de qualité autour de lui pour faire le jeu. Dans un effectif qui est peut-être la meilleure version d'une équipe de Pep Guardiola ces dernières années, le gaucher est reparti sur les mêmes bases qu'avant la CAN. Il restait sur quatre buts et trois passes décisives sur les cinq derniers matches des Cityzens, soit plus que n'importe lequel de ses coéquipiers, et il ne semble pas décidé à lever le pied.

Déjà sa meilleure saison statistiquement parlant

Depuis l'an dernier, c'est lui qui a endossé le rôle de leader de l'attaque des Skyblues. Avec le départ de Sergio Agüero à l'été, le temps d'acclimatation de Jack Grealish et le manque de temps de jeu de Gabriel Jesus, c'est lui qui a naturellement assumé cette fonction de finisseur. Fort de ses 15 buts et 8 passes décisives, l'ancien joueur de Leicester est de loin le meilleur buteur de son équipe cette saison et le joueur le plus décisif, en ayant raté presque un mois de compétition. Mieux, il est d'ores et déjà dans sa meilleure saison sur le plan statistique. Avec encore un tiers de l'édition en cours à disputer, c'est dire !

Dans une équipe qui vole vers le titre et qui veut poursuivre sa série de 15 matches sans défaite toutes compétitions confondues, l'Algérien est comme un poisson dans l'eau. En championnat, en coupe aussi, mais surtout en Ligue des champions. Car à l'approche du printemps européen, les observateurs se souviendront qu'il était déjà l'homme fort de Guardiola la saison passée à pareille époque. Il avait notamment rayonné sur la double confrontation face au PSG, qualifiant son club pour la première fois de son histoire en finale de la C1.

Bonheur sur et en dehors du terrain

Et pour ajouter à son épanouissement sur le terrain, Mahrez semble aussi se régaler dans sa vie personnelle. Il s'est entre autres offert une virée nocturne à son retour avec ses coéquipiers Walker et Grealish, que son entraîneur a plutôt choisi de traiter avec humour malgré les quelques appels au scandale de certains tabloïds anglais : "Ils auront une amende, parce qu'ils ne m'ont pas invité!"

Surtout, sa compagne a annoncé récemment être enceinte du troisième enfant de Riyad Mahrez, pour ajouter au bonheur de l'ailier de 30 ans à Manchester. Et si le numéro 26 de City et ses coéquipiers entament mardi soir contre Brentford (20h45) un enchaînement assez rude de 4 matches en l'espace d'à peine 10 jours, leurs futurs adversaires, y compris le Sporting Portugal qui croisera leur chemin en huitième de Ligue des champions, peuvent déjà trembler : "Mahrez is back!"

