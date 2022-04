Cela fait désormais plus d’un mois que Chelsea navigue en eaux troubles. Visé par de rudes sanctions économiques, dans l’attente d’une hypothétique vente de la part de son actuel propriétaire, Roman Abramovitch, le club londonien avait d’abord donné l’impression de ne pas subir cette situation. Après tout, il enchaînait les résultats favorables, en championnat comme en Ligue des champions. Mais les Blues ont connu un début de mois d’avril très délicat, entre un inexplicable accroc contre Brentford (1-4) et, surtout, un fâcheux revers face au Real de Karim Benzema en C1 (1-3). Une réaction était attendue. Elle est survenue ce samedi après-midi.

Les partenaires de Jorginho ont en effet été sans pitié avec Southampton, humilié devant son public (0-6). L’écart était déjà très net après la demi-heure de jeu (0-4) mais Timo Werner et Mason Mount, buteurs en première période, ont récidivé lors du second acte. Ajoutez à cela un Kai Havertz qui a lui aussi trouvé le chemin des filets, une maîtrise collective totale (71% de possession, 24 tirs à 4) et vous comprenez comment le score a pu prendre une telle ampleur. "Avec toutes les occasions qu’ils ont eues, ça aurait pu être plus sévère", a même soufflé Ralph Hasenhüttl à l’issue du match, selon des propos relayés par la BBC.

Ce n'était pas le meilleur moment pour les affronter

"Bravo à cette équipe de Chelsea, qui était déchaînée, a reconnu le coach des Saints. Ce n’était pas le meilleur moment pour les affronter. Ils étaient super agressifs. Nous manquions de tout, et ils su appuyer où il fallait pour souligner nos limites." Son homologue, lui, ne cachait pas sa satisfaction après la réaction de ses hommes. "La performance n’était pas la même, dans l’engagement et dans la discipline. C’est comme ça que nous voulons jouer, a ainsi affirmé Thomas Tuchel dans l’émission Match of the Day. Nous avons réagi, comme vous pouvez le voir en regardant le tableau d’affichage."

Le technicien allemand a tenu à féliciter ses joueurs, qui "étaient focalisés sur le fait de suivre notre plan de jeu. Ils l’ont fait avec concentration, engagement, faim et, bien sûr, qualité." Il a également apprécié la prestation de Werner, qui "était dans sa position favorite, face à un adversaire laissant des espaces dans son dos", même s’il "aurait pu marquer davantage", comme il l'a expliqué à Sky Sports.

Dès lundi, les champions d’Europe en titre s’envoleront pour Madrid, où ils défieront le Real, mardi soir (21h). Il était donc temps de réenclencher la marche avant, avant un choc qui aura une grande influence sur la fin de saison des Londoniens. "Tout d’abord, il était nécessaire de faire le boulot ici, a admis Tuchel. Mais cela ne change rien, la tâche sera très difficile." On ne le contredira pas. On relèvera juste qu’au moins, ses joueurs ont pu se remettre la tête à l’endroit. Et avec la manière.

