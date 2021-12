Manchester City passe de très belles fêtes. Après la défaite de Liverpool face à Leicester (1-0), c’est Chelsea qui a perdu des points, sur sa pelouse, face à la modeste équipe de Brighton lors de cette 20e journée (1-1). Les Seagulls ont livré un match remarquable, contrairement à des champions d’Europe encore moribonds. Si les Blues avaient pris le dessus presque miraculeusement grâce à Romelu Lukaku, ils ont été rejoints dans le temps additionnel de la seconde période sur un but de Danny Welbeck. Chelsea, deuxième avec un point de plus que Liverpool, laisse l’occasion aux Cityzens de s’envoler en tête de la Premier League.

Trois jours après sa victoire face à Aston Villa (1-3), Chelsea voulait enchaîner pour rester au contact de Manchester City, mais Thomas Tuchel a vu son équipe retomber dans ses travers des dernières semaines, pour finalement finir le match avec une tonne de regrets. D’abord parce qu’il a vu plusieurs évènements contraires lui tomber sur le coin de la tête, à savoir les blessures d’Andreas Christensen (22e) et Reece James (26e). Ensuite parce que sa formation a mené de façon inattendue, au terme d'un premier acte où l'équipe de l'ancien entraîneur du PSG a souffert.

A force de plier, Chelsea a fini par craquer

Car les partenaires du Français Neal Maupay sont venus avec beaucoup d’ambition à Stamford Bridge. Ils se sont dépensés sans compter pour prendre le jeu à leur compte, et se procurer plusieurs occasions (11e, 35e, 38e). Presque invisibles offensivement, les Blues ont fait la différence sur corner. Après que César Azpilicueta a touché le poteau (16e), c’est finalement Romelu Lukaku, titulaire pour la première fois depuis le 16 octobre, qui a fait mouche, d’une tête croisée parfaite au premier poteau (1-0, 28e).

Si les fans du club Londonien ont pensé voir un tout autre visage de leur équipe au retour des vestiaires, il n’en a rien été. Grâce à l’activité d’Yves Bissouma et de Cucurella, ou à la dangerosité d’Adam Lallana et Tariq Lamptey, les joueurs de Graham Potter ont encore haussé le ton lors de la deuxième mi-temps, multipliant les situations de but (47e, 53e, 57e, 60e, 65e). Souvent acculé dans son camp face au 10e du championnat, Chelsea a seulement obtenu deux occasions franches.

Mais Callum Hudson-Odoi a très mal géré une situation de un contre deux en contre-attaque (56e), puis Joël Veltman, déjà décisif sur la situation précitée, est intervenu pour contrer la frappe de Lukaku dans la surface (86e). Entrée en jeu à la 80e minute, Welbeck s’est finalement imposé dans les airs au point de penalty face à Trevor Chalobah, le remplaçant de Christensen, pour offrir un cinquième point à Brighton après la 90e minute cette saison (1-1, 90e+1). Il assombrit aussi les rêves de titre de Chelsea, avant le duel décisif entre les Blues et Liverpool, ce dimanche (17h30).

