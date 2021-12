Watford - Chelsea: 1-2

Les champions d'Europe sont repartis de l'avant et restent leaders. Les Blues ont connu un match mouvementé sur la pelouse des Hornets. La rencontre a été interrompue pendant une demi-heure après le malaise cardiaque d'un spectateur signalé par Marcos Alonso. Ce derby londonien a ensuite pu reprendre Mason Mount a ouvert le score pour Chelsea (29e). Avec un onze de départ modifié, les visiteurs ont pourtant peiné et Emmanuel Dennis a égalisé peu avant la pause (43e).

En seconde période, Thomas Tuchel a décidé de lancer Romelu Lukalu (69e). Le Belge n'a pas marqué mais attiré l'attention de la défense des Hornets et ainsi permis à Hakim Ziyech de redonner l'avantage aux siens (72e). Chelsea renoue avec la victoire après son nul devant Manchester United et conservent un point d'avance sur Manchester City.

Aston Villa - Manchester City : 1-2

A Villa Park, les Citizens ont imité les Blues et se sont difficilement imposés à l'extérieur. Ils semblaient pourtant se diriger vers une victoire tranquille après l'ouverture du score de Ruben Dias (23e) et un but de Bernardo Silva (43e). Les Villans ont réduit le score en début de seconde période grâce à Olie Watkins (47e) et totalement relancé le match.

Si les Mancuniens sont restés les plus menaçants, ils ont vécu plusieurs frayeurs devant un public déchaîné. Morgan Sanson a effectué son retour à la compétition après une longue absence. L'ancien chouchou local, Jack Grealish, lui, est entré en jeu sous quelques applaudissements mais surtout des sifflets nourris. Pep Guardiola a finalement infligé à Steven Gerrard sa première défaite en Premier League après deux succès sur Brighton (2-0) et Crystal Palace (1-2).

West Ham - Brighton : 1-1

Alors que Liverpool, 3e du classement, est allé punir son voisin Everton (1-4) notamment grâce à un doublé de Mohamed Salah, West Ham a laissé filer des points à domicile. Secoués d'entrée par des Seagulls affamés mais maladroits à la finition, les Hammers leur ont donné une leçon de réalisme en ouvrant la marque dès la 5e minute grâce à une tête de Tomas Soucek sur un corner de Pablo Fornals.

Les visiteurs ont poussé jusqu'au bout été finalement été récompensés. Neal Maupay a égalisé d'un superbe retourné acrobatique sur un centre de l'entrant Tari Lamptey alors que Brighton, 7e du classement, évoluait à dix après la blessure d'Adam Lallana (89e). West Ham reste 4e mais avec seulement une petite longueur d'avance sur Arsenal qui ira défier Manchester United jeudi.

Les autres matches

Wolverhampton conserve également sa sixième place après avoir dû se contenter d'un nouveau match nul et vierge face à Burnley après celui contre Norwich le week-end dernier. Maxwel Cornet et les Clarets, eux, enchaînent un troisième partage des points et pointent au 18e rang avant de recevoir la lanterne rouge Newcastle.

Le duel entre Southampton et Leicester s'est révélé plus prolifique (2-2). Les Saints qui restaient sur deux défaites ont très vite pris les choses en mains grâce à leur défenseur central Jan Bednarek (3e) mais Jonny Evans lui a répondu (22e). Che Adams a redonné l'avantage aux siens (34e) avant que James Maddison n'égalise à nouveau dans un match également marqué par le malaise d'un spectateur. Les Foxes sont 8es, leurs adversaires pointent à la 15e place.

