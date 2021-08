Le beau geste de Kai Havertz. L'international allemand portera dimanche, face à Arsenal, une paire de chaussures qu'il mettra aux enchères au profit de la Croix-Rouge allemande et des sinistrés des inondations qui ont frappé le pays cet été. L'international de 22 ans va également dédicacer le maillot qu'il portera lors du match de la 2e journée de Premier League, avant de le mettre aux enchères.

Kai Havertz Crédit: Getty Images

Mi-juillet, des pluies diluviennes avaient provoqué des inondations entraînant la mort d'au moins 190 personnes, essentiellement dans deux Länder, la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont est originaire Havertz. "J'ai été tellement choqué quand j'ai vu les images pour la première fois, c'est difficile d'imaginer ce que vivent ces personnes actuellement, mais j'ai su que je devais faire quelque chose", a expliqué le joueur dans des propos rapportés par l'agence britannique PA.

"Je suis dans une situation extrêmement privilégiée et j'espère qu'en lançant cette campagne pour aider la Croix-Rouge allemande je pourrai inciter les autres à donner ce qu'ils peuvent", a expliqué Havertz qui versera à titre personnel 200.000 euros à l'organisation. Les chaussures et le maillot du joueur seront mis en vente sur le site de la Croix-Rouge allemande entre le 22 et le 27 août.

