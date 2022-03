BURNLEY - CHELSEA : 0-4

Les Blues retrouvent des certitudes, dans le jeu au moins. Outre la prochaine vente du club, ils en manquaient après une période laborieuse sur la pelouse de Clarets combatifs et mordants alors qu'Edouard Mendy et ses coéquipiers s'étaient montrés fébriles. Tout s'est arrangé à la reprise pour les hommes de Thomas Tuchel, soudainement redevenus efficaces. Reece James a débloqué la situation (48e) puis Kai Havertz s'est offert un doublé rapide (53e et 55e) et Christian Pulisic a sanctionné une énorme erreur de la défense de Burnley. Les Blues restent troisièmes du classement à 13 longueurs de Manchester City et 7 de Liverpool. Burnley est toujours 18e.

NEWCASTLE - BRIGHTON : 2-1

Les Magpies poursuivent leur spectaculaire redressement et remportent une cinquième victoire sur leurs six derniers matches de Premier League. Ce ne fut pas forcément beau face à Brighton qui a tenu le ballon et fait le jeu mais les hommes d'Eddie Howe ont fait parler leur réalisme à deux reprises dès le premier quart d'heure sur un contre conclu par Ryan Fraser (12e) puis sur coup de pied arrêté avec une puissante tête de Fabian Schär (14e). Lewis Dunk a réduit le score pour les Seagulls mais cela n'a pas suffi (55e). Newcastle est 14e à cinq points de Brighton, 13e, qui subit un quatrième revers de rang.

WOLVERHAMPTON - CRYSTAL PALACE : 0-2

La belle opération du jour est pour les Eagles de Patrick Vieira. Crystal Palace gagne trois places d'un coup pour remonter en 10e position après son succès chez les Wolves. Les Londoniens ont fait preuve d'une belle hargne sur le premier but inscrit par l'ancien Lyonnais Jean-Philippe Mateta (19e). Passeur décisif, Wilfried Zaha a signé le but du break sur penalty (34e). Wolverhampton a réagi en seconde période mais n'a pas réussi à revenir dans le match et enchaîne une troisième défaite en championnat malgré sa 8e place.

ASTON VILLA - SOUTHAMPTON : 4-0

Les Villans de Steven Gerrard ont lourdement fait craquer les Saints de Ralph Hasenhüttl. Les visiteurs restaient 7 matches sans défaite entre le championnat et la Cup mais ont pris l'eau à Villa Park. Ollie Watkins (8e), Douglas Luiz (44e), Philippe Coutinho (52e) et Danny Ings (54e) ont fait trembler les filets de Fraser Forster. Aston Villa, désormais 11e, revient à 2 longueurs de Southampton, 9e.

NORWICH - BRENTFORD : 1-3

Si Christian Eriksen était pour la première fois titulaire avec les Bees, ce n'est pas lui l'homme du match. Son coéquipier Ivan Toney s'est en effet offert un hat-trick. D'abord d'une reprise au second poteau suite à un corner venu de la gauche et frappé par l'ancien de l'Inter (32e) puis sur deux penalties (52e et 58e). De quoi compter 9 buts en Premier Legaue cette saison. Teemu Pukki n'a pu que sauver l'honneur de la lanterne rouge Norwich dans le temps additionnel (90e+2). Brentford, 15e, compte 10 points de plus que son adversaire du jour.

