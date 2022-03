Ebranlé par les sanctions financières qui frappent son propriétaire russe, Roman Abramovich et qui rendent son avenir incertain, Chelsea a assuré l'essentiel en battant la lanterne rouge, Norwich (3-1), jeudi, en match avancé de la Premier League. Au classement, ce succès a peu de conséquences, les Blues restant 3e à 7 longueurs de Liverpool et avec 8 d'avance sur Arsenal, 4e. Mais dans les têtes, il permettra de rester concentré sur le terrain, après une journée mouvementée.

Jeudi matin, le gouvernement britannique avait annoncé de nouvelles sanctions contre plusieurs hommes d'affaires russes, dont le milliardaire Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea depuis 2003 et dont les avoirs sont gelés. Cette mesure, prise en raison de ses relations supposées avec le président russe Vladimir Poutine, qui a ordonné l'invasion de l'Ukraine par l'armée, interdit toute transaction, rend impossible la vente du club dont il avait lancé la procédure.

Son équipe l'a sans doute rassuré en se détachant très vite, avec une tête de Trevor Chalobah dès la 3e minute (1-0) et un très beau but de Mason Mount avant le quart d'heure de jeu (2-0, 14e). A vingt minutes de la fin du temps réglementaire, une main de Chalobah a offert à Teemu Pukki l'occasion de réduire le score et de relancer le suspens dans le match sur pénalty (2-1, 69e). Mais Kai Havertz, bien servi par N'Golo Kanté (3-1,90e), a donné le dernier mot dans ce match à Chelsea qui, encore en lice en Ligue des champions et en Coupe d'Angleterre, compte bien ne pas se laisser distraire de sa quête insatiable de trophées qui a été sa marque de fabrique depuis la prise en main par Abramovich en 2003.

