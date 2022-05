Everton n’a pas dit son dernier mot. L’autre club de Liverpool, menacé par une relégation qui serait historique en Premier League, a glané un succès aussi prestigieux qu’important sur sa pelouse face à Chelsea (1-0). Héroïques, les coéquipiers de Richarlison, auteur du seul but du match en début de seconde période, ont frustré des Blues qui ne sécurisent toujours pas leur troisième place, pour revenir à deux points de Burnley et Leeds, les deux premiers non relégables, avec un match en moins.

La pression était immense, et c’est donc face à l’équipe dont il est l’une des idoles que Frank Lampard a peut-être rebondi dans sa course au maintien. Après leur défaite dans le derby de la Mersey le week-end passé, les Toffees, devant un public bouillant de bout en bout dans les travées de Goodison Park, sont passés en mode commando pour s’offrir le scalp du champion d’Europe en titre.

Azpilicueta a plombé les Blues

D’entrée, les locaux ont imposé un pressing intense à des Londoniens qui ont monopolisé le ballon (79% de possession), avant d’être finalement submergés par l’envie de leurs adversaires. Car si la maîtrise a été du côté de la troupe de Thomas Tuchel, uniquement dangereux dans le premier acte par Mason Mount (8e), les meilleures occasions ont d'abord été pour l’ancien club de Lucas Digne (16e, 33e). Finalement, c’est sur une erreur de César Azpilicueta que les Toffees ont pu faire basculer la rencontre.

