Cette fois, il n’y a pas eu de baroud d’honneur pour Tottenham. Après leur match renversant dans la semaine face à Leicester, les Spurs se sont logiquement inclinés à Stamford Bridge, dans ce derby de Londres face à Chelsea (2-0). Avec notamment un Hakim Ziyech auteur d’une superbe frappe pour récompenser la domination de Chelsea, qui s’est mis à l’abri grâce à Thiago Silva, les Blues se relancent en championnat et consolident leur troisième place, en prenant 11 points d’avance sur leurs adversaires du jour.

Quatre à la suite pour Chelsea. Après leur victoire au match aller en championnat face à Tottenham (3-0) et leurs deux succès glanés un peu plus tôt en janvier en Coupe de la Ligue (2-0 et 1-0), les joueurs de Thomas Tuchel, qui n’avaient remporté qu’un seul de leurs sept derniers matches de championnat avant ce dimanche, ont parfaitement rebondi face à leur victime préférée cette saison. Antonio Conte, vaincu pour la première fois en championnat à la tête des Spurs, n’a pu que constater les dégâts face à des Blues à la hargne retrouvée.

Encore inquiétants à Brighton mardi, les partenaires de Romelu Lukaku ont retrouvé, le temps d’un match au moins, le visage conquérant qui avait fait de Chelsea un des favoris pour le titre en début de saison. Mais les Blues, qui ont maîtrisé le jeu dans le premier acte, ont vu leur avant-centre belge, dans le creux de la vague, manquer ses deux reprises sur les deux occasions les plus chaudes de la première période (1re, 33e).

Hudson-Odoi, la gauche caviar

Hakim Ziyech, lui, retrouve de la confiance depuis quelques semaines. Privé de CAN, largement critiqué depuis son arrivée, l’international marocain, déjà buteur face aux Seagles, a de nouveau ouvert le score. A peine la seconde période entamée, l’ancien de l’Ajax a profité d’un excellent travail de Hudson-Odoi, très en vue sur son côté gauche, pour décocher une merveille d’enroulé du gauche dans la lucarne d’un Hugo Lloris impuissant (1-0, 47e). Les Spurs, déjà en difficulté, ont continué de voir les vagues bleues s’échouer sur leur surface.

Avant que Hudson-Odoi ne provoque une énième faute sur son flanc gauche. Sur le coup franc qui a suivi, Mason Mount a déposé le ballon sur la tête d’un Thiago Silva sinon impérial défensivement et qui a enflammé les travées de Stamford Bridge (2-0, 55e).

Alors que Tottenham a eu un mal fou à se montrer dangereux, Harry Kane a failli relancer les siens, mais Kepa Arrizabalaga s’est parfaitement détendu sur sa gauche pour repousser la tête de l'Anglais et empêcher, cette fois, les Spurs d’espérer renverser la situation (86e). Avant un mois de février qui s’annonce dense, entre la Coupe du monde des clubs et le retour de la C1, où ils affronteront Lille, les joueurs de Chelsea repartent de l’avant.

