C'est une vidéo à la limite du soutenable. Dans cette dernière, publiée par le tabloïd The Sun ce mardi, on peut y voir le défenseur français de West Ham Kurt Zouma frapper son chat. Face à ces images choquantes, le club britannique a rapidement dénoncé les faits. "West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux", ont annoncé les Hammers, qui ont cependant titularisé le Français ce mardi soir contre Watford en Premier League.

Dans les deux clips diffusés sur Snapchat, on peut voir Zouma filmé par un proche poursuivre son chat dans sa luxueuse maison, lui donner un coup de pied, avant de lui lancer une chaussure et finalement lui donner une gifle sur le museau alors que l'animal est dans les bras d'un enfant. Toute la scène se déroule avec des rires en arrière-plan et des émojis rieurs incrustés sur les images. Selon le Sun, le défenseur de 27 ans aurait été furieux car son chat aurait accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire.

Face à la tourmente, Zouma a tenu à s'excuser. "Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus", a assuré l'international français. La RSPCA (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) a également condamné le geste de Zouma outre-Manche.

"C'est une vidéo très bouleversante. Il n'est jamais acceptable de donner des coups de pied, de frapper ou de gifler un animal, pour le punir ou autrement", a communiqué la RSPCA. Kurt Zouma est également visé par une plainte de la Fondation Brigitte Bardot.

