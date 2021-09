Manchester United peut confirmer que Cristiano Ronaldo portera le maillot floqué du numéro 7 iconique pour son retour à Old Trafford", a écrit le club C'est la cerise sur le gâteau. Manchester United a annoncé jeudi que Cristiano Ronaldo allait récupérer le numéro 7 qu'il avait porté lors de son premier passage, à la suite de plusieurs joueurs emblématiques des Red Devils. "", a écrit le club qui a fait revenir l'attaquant Portugais de la Juventus en toute fin de mercato estival

"Lors de ses six saisons au club, entre 2003 et 2009, Ronaldo a disputé 292 matches et marqué 118 buts, remportant 9 trophées, dont trois titres de champion d'Angleterre et la Ligue des Champions", précise le communiqué. Ronaldo, 36 ans, avait récupéré le maillot abandonné par David Beckham à son départ au Real Madrid, mais qui a aussi été celui de George Best, Bryan Robson ou Eric Cantona auparavant. C'est aussi une décision importante sur un plan marketing, "CR7" étant une marque sous laquelle sont commercialisés de nombreux produits.

Débuts face à Newcastle ?

Le titulaire du numéro fétiche était jusque-là l'Uruguayen Edinson Cavani, qui l'a porté pour la dernière fois contre Wolverhampton, le week-end denier. Mais "El Matador" évoluera désormais avec le numéro 21 qui est celui qu'il porte en sélection, ajoutent les Red Devils. Le grand retour de Ronaldo au "Théâtre des Rêves" pourrait avoir lieu le 11 septembre à l'occasion de la réception de Newcastle pour la 4e journée de Premier League.

Auteur d'un doublé qui a permis au Portugal de s'imposer sur le fil contre l'Irlande (2-1) mercredi soir à Faro, le quintuple Ballon d'or a ainsi marqué ses 110e et 111e buts en 180 matches internationaux pour dépasser l'Iranien Ali Daei et s'offrir le record mondial de buts en sélection. Suspendu pour le prochain match des éliminatoires contre l'Arbaïdjan mardi prochain, Ronaldo a aussi été dispensé de l'amical contre le Qatar en Hongrie samedi, et a quitté le rassemblement de l'équipe nationale.

