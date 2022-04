On se demandait s'il n'était pas le problème de cette équipe , il a encore prouvé qu'il en était surtout la solution. Ce samedi après-midi face à Norwich (3-2) , alors que Manchester United se retrouvait encore empêtré face à un mal classé du championnat, Cristiano Ronaldo a trouvé la solution. Sur un exploit individuel. Comme trop souvent cette saison.

Ad

Football Classement des buteurs en Europe : Lewandowski, la France et les autres HIER À 11:49

On ne devrait pas uniquement se reposer sur lui

D'un somptueux coup-franc, le Portugais a redonné l'avantage aux siens, de manière définitive. Non sans rappeler son triplé contre l'Espagne lors de la dernière Coupe du monde, qu'il avait aussi conclu d'un coup-franc direct, CR7 a inscrit son deuxième coup du chapeau en quatre journées de championnat, pour cacher la misère de Manchester United. "On ne devrait pas uniquement se reposer sur lui", a d'ailleurs regretté l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick après la rencontre.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les Red Devils, avec un avantage de deux buts après trente minutes grâce à l'efficacité diabolique du quintuple Ballon d'Or. Ce dernier a d'abord été bien aidé par une offrande d'Anthony Elanga après une récupération très haute et une erreur des Canaries. "Ronaldo va être couvert d'éloges pour son triplé, à juste titre, mais on l'a beaucoup aidé", s'est lamenté le coach de Norwich Dean Smith après la rencontre. Puis, complétant la panoplie du buteur complet pour le but du break, Ronaldo est venu d'un coup de tête parfait donner deux buts d'avance aux siens.

Une saison du "come-back" à 24 buts

Cristiano a marqué trois buts aujourd'hui, il essaie toujours d'être au top pour l'équipe. On sait que l'on ne joue pas bien en ce moment, mais on se contente de ces trois points." Et puis United s'est effondré, laissant Norwich revenir à 2-2. Les partenaires d'un Paul Pogba chahuté par les supporters mancuniens ont eu toutes les peines du monde à se remettre la tête à l'endroit. Mais ils comptent un "top player" dans leurs rangs, comme l'a souligné David De Gea pour la BBC : "."

Une fois de plus dans le rôle du "game changer" côté mancunien, CR7 a vite évacué les tourments qu'il a connus cette semaine après sa trop violente frustration de la semaine dernière. Trois nouveaux buts qui portent son total à 24 cette saison, et à 18 en championnat, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de Premier League derrière Mohamed Salah. Tant que le club anglais jouera comme ça, inévitablement Cristiano Ronaldo devra continuer à endosser le costume de sauveur. Et prouver que la solution, c'est lui.

Hommage à Giggs, insulte à Beckham : que chante Old Trafford pour Cristiano Ronaldo ?

Premier League Ronaldo s'excuse pour un mauvais geste, la police ouvre une enquête 09/04/2022 À 22:15