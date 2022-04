L'image a pu faire sourire, ou crisper, c'est selon. Premier attaquant remplacé par Jürgen Klopp, mercredi soir, en demi-finale aller de Ligue des champions face à Villarreal, Sadio Mané n'a que peu goûté à cette décision. Le Sénégalais a été réconforté par ses coéquipiers sur la pelouse, puis par l'entraîneur allemand à sa sortie. Trois jours plus tôt, contre Everton, il avait déjà cédé sa place à l'heure de jeu, dans un derby crucial. Et si Klopp se permet de sortir l'un de ses meilleurs joueurs dans des rencontres aussi importantes, c'est d'une part parce que les Reds ont un calendrier surchargé, avec un quadruplé en vue. Et d'une autre parce qu'il a ce qu'il faut sur le banc, tout simplement.

Sadio Mané buteur contre Villarreal Crédit: AFP

Ad

Oubliez la "MFS", le fameux trio d'attaque Mané-Firmino-Salah. Ce dernier a fait le bonheur des Reds durant plusieurs saisons, mais si le duo africain est toujours indispensable - 50 buts à eux deux cette saison dont 30 pour l'Egyptien -, le Brésilien, pas épargné par les blessures, a reculé dans la hiérarchie au fil du temps. On serait alors tenté de parler de "2+1", un duo plus un joueur un peu plus en retrait. Mais à Liverpool, en particulier cette saison, il faut en fait évoquer un "2+1+1+1+1…"

Premier League Rangnick nouveau sélectionneur de l'Autriche, mais toujours conseiller de United IL Y A UNE HEURE

Jota à l'été 2020, Diaz cet hiver : des recrues dans le bain

Car derrière les deux finalistes de la dernière CAN, il y a du monde. Du monde qui marque. Arrivé cet hiver en provenance de Porto, Luis Diaz a tout du nouveau titulaire en puissance dans le trio d'attaque. Depuis sa signature, il a été titularisé à sept reprises en Premier League, et trois en Ligue des champions. Une intégration réussie, puisque le Colombien a marqué trois fois en neuf matches de championnat, en plus d'une réalisation en C1.

Diogo Jota doit faire avec cette concurrence nouvelle et marque légèrement moins ces dernières semaines. Mais son efficacité n'est plus à prouver, avec 15 buts en 30 matches de Premier League cette saison, alors qu'il s'était, comme Diaz, tout de suite mis dans le bain à son arrivée à l'été 2020. Si Firmino a moins d'impact en championnat (5 buts), il demeure précieux en Ligue des champions, où il a fait trembler les filets cinq fois en six rencontres. Et puis, comment ne pas évoquer le "supersub" Divock Origi. Monsieur buts importants, à l'image de celui de la victoire à Milan en C1, ou de celui du break dans le derby contre Everton dimanche, l'une de ses trois réalisations… en six matches de championnat.

Jürgen Klopp et Divock Origi Crédit: Getty Images

Tout ce beau monde a activement participé à faire de Liverpool la meilleure attaque du royaume jusqu'ici (85 buts). A lui permettre, aussi, de rejoindre le dernier carré sur la scène européenne. A lui offrir, enfin, deux finales de Coupes nationales. Plusieurs éléments font que les Reds sont en lice pour un quadruplé historique. Mais cette richesse du secteur offensif est prépondérante.

Des buteurs complémentaires

Et qu'on ne s'y trompe pas : il ne s'agit pas, ici, de ne parler que de quantité de réalisations. Mais aussi de leur complémentarité. Au-delà du cas Origi, qui sait surgir quand les Reds ont besoin de lui, chacun est capable de compenser les absences ou les méformes des autres. Quand Mohamed Salah a enchaîné trois matches de championnat sans marquer entre mi-mars et début avril – ce qui ne lui était jamais arrivé cette saison – Jota a marqué… trois fois de suite, ce qu'il n'avait plus fait depuis la fin d'année dernière.

Lorsque Liverpool a dû composer sans ses deux stars, parties à la CAN, d'autres ont pris le relais, à l'image d'un certain Takumi Minamino, que nous n'avions pas évoqué jusqu'ici. Pourtant, le Japonais est l'un des joueurs qui a permis aux siens de se qualifier pour les finales de Coupes, en marquant dans les fameux matches pièges : quatre rencontres de FA Cup pour trois buts, cinq de League Cup pour quatre réalisations. Efficace.

Diogo Jota célèbre avec Takumi Minamino (Liverpool) Crédit: Getty Images

Nous avons beaucoup de grands joueurs

Autant de joueurs qui – cerise sur le gâteau – offrent des options tactiques très différentes à Klopp. Jota et Mané, pour ne citer qu'eux, peuvent aussi bien évoluer sur un côté qu'en pointe, poste où Diaz est en train de pousser le Sénégalais. Ce qui profite à tout le monde. "Nous avons beaucoup de grands joueurs qui méritent d'être titulaires", reconnaissait Firmino à ce sujet. "Je connais Sadio depuis près de six ans, et il n’a jamais eu besoin de concurrence pour donner la meilleure version de lui-même. Je ne suis pas sûr que faire venir Luis Diaz ait affecté son jeu. Mais jouer dans l’axe convient aussi très bien à Sadio", expliquait de son côté Jürgen Klopp en conférence de presse mi-avril.

Mais les mots du technicien allemand après la victoire contre Everton sont certainement les plus évocateurs. "Divock Orgi est un joueur fantastique pour moi, je sais que cela semble ridicule vu le temps de jeu que je lui donne, mais il est un attaquant de classe mondiale. C'est notre meilleur finisseur, il l'a toujours été, tout le monde vous le dira. On le voit faire des choses incroyables à l'entraînement, mais il n'est pas dans le groupe parce que d'autres joueurs ont aussi des qualités".

D'autres équipes, en Europe, sont aussi bien armées sur le papier. Mais rares sont celles qui peuvent se targuer de pouvoir compter à ce point sur tout le monde, peu importe le temps de jeu de chacun. Liverpool est peut-être en passe de réaliser la plus belle saison de toute son histoire. Et c'est véritablement l'affaire de tout est un groupe… qui est d'attaque.

Comment Liverpool est devenu un monstre sans faille apparente

Premier League Salah élu meilleur joueur de l'année par les journalistes IL Y A 2 HEURES