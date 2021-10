Préparez-vous à entendre parler de Newcastle. Nouveau riche depuis son rachat par un fonds saoudien, officialisé jeudi, le club anglais devrait investir très rapidement sur le marché des transferts, certainement dès cet hiver. Et pour cause, les Magpies pointent actuellement à la 19e place de Premier League, avec trois petits points et aucune victoire depuis le début de saison.

Forcément, le premier visé se trouve sur le banc. Les heures de Steve Bruce, arrivé sur le banc de Newcastle en 2019, sont en effet comptées. Ce n'est un secret pour personne, et encore moins pour lui, qui s'est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé au Telegraph.

"Je veux continuer, j'aimerais avoir la chance de montrer aux nouveaux propriétaires ce que je peux faire, mais il faut être réaliste et ils pourraient bien vouloir un nouveau manager pour lancer les choses pour eux. Les nouveaux propriétaires veulent normalement un nouveau manager. Je suis là depuis assez longtemps pour le comprendre", déclarait le technicien de 60 ans jeudi.

Ce n'est donc pas une surprise que le premier gros nom associé à ce Newcastle new look ait été celui d'un coach. Et plus précisément celui d'Antonio Conte, évoqué seulement quelques heures après l'annonce du rachat par la Gazzetta dello Sport. Mais le technicien italien, qui a quitté l'Inter Milan après lui avoir fait remporter la Serie A la saison dernière, ne serait pas intéressé par le projet.

Le Telegraph, de son côté, évoque les pistes de deux légendes du football anglais : Frank Lampard et Steven Gerrard. Le premier est libre depuis qu'il a été remplacé par Thomas Tuchel à Chelsea, le second réalise du très bon travail à la tête des Glasgow Rangers. D'autres noms un peu moins clinquants sont cités par la presse anglaise, de Paulo Fonseca (Daily Mirror) à Graham Potter (Daily Mail). Le tout, alors qu'Alan Shearer pourrait devenir le nouvel ambassadeur du club.

Ça, c'est pour le banc. Et sur le terrain ? Là aussi, les rumeurs vont se multiplier. Il y aura de quoi : Newcastle pourrait dépenser plus de 200 millions d'euros pour se renforcer sur les trois prochaines saisons sans briser les règles du fair-play financier. Car comme le rappelle le Times, les nouveaux propriétaires saoudiens souhaitent faire de leur club une écurie aussi importante que le PSG ou Manchester City.

Des recrues dès cet hiver, les rumeurs Coutinho et Icardi

Même les deux clubs cités n'ont pas commencé par Lionel Messi ou Riyad Mahrez. Et Newcastle devra évidemment y aller pas à pas. Selon le Daily Express, le défenseur de Burnley James Tarkowski et le milieu offensif de Manchester United Jesse Lingard seraient des cibles pour cet hiver. Selon le Sun, les supporters des Magpies, eux, aimeraient beaucoup voir Aaron Ramsey débarquer de la Juventus.

Plus prestigieuse encore, la piste menant à Philippe Coutinho pourrait prendre de l'épaisseur. A en croire le Mirror, les représentants du Brésilien auraient en tout cas pris contact avec le club anglais. En Italie, Calcio Mercato parle de son côté d'un intérêt pour l'attaquant parisien Mauro Icardi. Des rumeurs plus ou moins probables, des joueurs plus ou moins accessibles. Et ce n'est que le début…

