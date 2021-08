Harry Kane ne veut pas rester à Tottenham et l'a fait savoir. Alors qu'il devait reprendre l'entraînement ce lundi après trois vacances, suite à l'Euro 2020, l'international anglais ne s'est pas présenté avec ses coéquipiers sur la pelouse du stade d'entraînement des Spurs, selon une information de Sky Sports . Une décision qui risque de lui coûter cher.

Un accord pour partir

Selon le média britannique, le capitaine des Spurs et de la sélection d'Angleterre va en effet recevoir une amende de la part de son club. Son absence est un signe fort quant à ses intentions.

Cette histoire relance les débats sur un potentiel transfert de l'attaquant de 28 ans, dont le contrat court jusqu'en 2024 et qui avait pourtant reçu un accord de principe de sa direction pour un départ cet été . Manchester City, qui a fait une offre de près de 120 millions d'euros, et Chelsea, sont en lice pour s'offrir les services du capitaine des Three Lions.

