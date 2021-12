s’exclameront sans doute les fans de Chelsea. Après 424 minutes, soit quatre matchs, à rester muet sur les pelouses de Premier League, Romelu Lukaku a renoué avec les réalisations en marquant un but d’une importance non négligeable dans la lutte au championnat, lors de la rencontre de dimanche face à Aston Villa (victoire 1-3).

Cela faisait un mois que l’international belge était revenu d’une blessure à la cheville. Mais après un début de saison très prometteur - trois buts en autant de rencontres -, Romelu Lukaku était en panne d’inspiration depuis son retour sur le terrain en novembre. Le Covid-19 a ensuite une nouvelle fois éloigné l’attaquant des Blues de la scène de la Premier League. Avant un retour salutaire ce dimanche.

Jorginho et Lukaku revivifient Chelsea

Pourtant, sa participation à ce match semblait tout sauf garantie. Dans le dur en première période à Villa Park, Chelsea avait cependant besoin de renouer avec le succès pour ne pas abandonner la course au titre. Alors, le pari Lukaku s’est imposé à Thomas Tuchel, qui a expliqué l’entrée en jeu à la mi-temps de son protégé en ces termes : "Nous avons pris beaucoup de risques. 45 minutes, c'était plus que ce que le staff médical avait recommandé. Qui sait si c'est la bonne chose à faire."

Après plusieurs jours de fièvre, Romelu Lukaku n’a eu besoin que d’une dizaine de minutes pour faire chauffer les braises. Sur un centre parfaitement placé dans la surface, le Belge s’est imposé devant son défenseur et a niché une tête décroisée dans le petit filet opposé du but d'Emiliano Martinez. Une tête qui a relancé les Blues, avant que le sauveur de la rencontre ne provoque un penalty dans les arrêts de jeu, transformé par Jorginho.

"J'avais besoin d'une performance comme celle-ci aujourd'hui", a avoué le buteur des Diables Rouges. Une performance qui s’inscrit dans la lignée des matchs contre Aston Villa, que Lukaku s’efforce de martyriser au mieux : 9 buts marqués en dix rencontres face à cet adversaire, soit plus que contre n’importe quelle équipe européenne dans sa carrière.

"Il a changé le match aujourd'hui, s’est réjoui son entraîneur Thomas Tuchel... Je suis super impressionné par les gars, mais je suis super inquiet." Car les absences se multiplient pour les Blues ces dernières semaines. Que ce soit à cause du Covid-19 (Lukaku, Werner, Hudson-Odoi), simplement d’une maladie (Havertz, Chilwell), ou encore d’une blessure (Loftus-Cheek), la liste des indisponibles ampute sérieusement l’effectif londonien en cette fin de phase aller.

Après un cou de mou faisant suite à un début de saison presque parfait, l’objectif est plus ambitieux pour le club tenant du titre de la Ligue des champions : remporter le championnat de Premier League. Avec six longueurs de retard sur le leader Manchester City, Chelsea, à égalité avec Liverpool (2e, 41 points), n’a plus vraiment le droit à l’erreur.