"Il est apparu très fort et j'ai été impressionné par sa forme physique", s'est régalé son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre. Il est déjà en grande forme. Dans la lignée de son Euro avec les Bleus, où il a particulièrement brillé par son activité et sa qualité de passe, Paul Pogba a régalé le public d'Old Trafford ce samedi après-midi, en délivrant quatre passes décisives. Grand artisan du succès des siens sur Leeds (5-1), le milieu de terrain français a été stratosphérique.", s'est régalé son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre.

4 passes décisives en un match : Une première pour United

Au micro de BT Sport, le technicien norvégien s'est montré dithyrambique au sujet de "La Pioche", en revenant sur la relation privilégiée entre les deux hommes : "J'ai toujours eu une bonne relation avec Paul, depuis qu'il est enfant. Le message d'aujourd'hui était simplement: vas-y, amuse-toi. Nous lui avons juste donné la liberté d'aller où il le souhaitait."

En délivrant deux offrandes à Bruno Fernandes, par ailleurs auteur d'un triplé, et deux autres pour Mason Greenwood et Fred, Paul Pogba a signé une performance historique. Il est en effet le premier joueur de l'histoire de Manchester United à donner quatre "assists" dans une même rencontre, et le septième de l'histoire du championnat anglais. Signe de son retour au meilleur niveau, l'international tricolore a délivré plus de passes décisives en une rencontre que sur toute la saison dernière (3 en 26 rencontres). Un Pogba retrouvé, au sein d'un United ambitieux.

C'est facile de jouer avec des joueurs comme lui

Car avec les premières minutes de Jadon Sancho, la présentation de la nouvelle recrue Raphaël Varane et des performances XXL de ses deux joueurs majeurs, les Red Devils ont envoyé un message fort à toute l'Angleterre. Ce qui a ravi Bruno Fernandes, qui n'a pas manqué de saluer la performance de son acolyte français. "Quelques fois, des gens ont des doutes sur les qualités de Paul, mais il n'y a pas de doutes. Moi, les joueurs, le staff, on sait de quoi il est capable : aujourd'hui il l'a prouvé. C'est facile de jouer avec des joueurs comme lui", s'est enthousiasmé le Portugais.

Paul Pogba a délivré quatre passes décisives face à Leeds Crédit: Getty Images

Pourtant en deçà la saison passée, Pogba semble épanoui après cette première rencontre. Ou peut-être que Solskjaer a enfin trouvé la manière de le mettre dans les meilleures dispositions. "Nous voulions qu'il ait le ballon, a avoué le Norvégien. Paul est l'un de ces joueurs qui peuvent créer quelque chose à partir de rien. C'est un bon signe". Un signe aussi que le futur du Français s'écrit en Angleterre ?

