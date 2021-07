John Terry et Aston Villa, c'est fini. L'ancien capitaine de Chelsea et de l'Angleterre a officiellement décidé de quitter son poste d'entraîneur adjoint. Terry, 40 ans, défenseur central de métier, était arrivé à Villa au début de la saison 2017/18 pour en devenir le capitaine. Il a joué 32 matches puis est devenu l'adjoint de Dean Smith. "C'était un honneur et un privilège de passer ces trois dernières années à Aston Villa mais je sens que c'est le bon moment pour prendre la décision extrêmement difficile de passer à autre chose", explique Terry dans un communiqué des Villains.

Terry ne veut pas commencer la préparation d'une nouvelle saison sans être sûr de la terminer. Il a d'abord l'intention de passer du temps avec sa famille puis de visiter des clubs dans toute l'Europe, par rapport à son "objectif de devenir un manager".

