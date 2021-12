Défaite difficile à encaisser. Dominateurs mais punis par le réalisme de Leicester mardi soir (1-0) , les Reds de Liverpool ont-ils dit adieu au titre en Premier League ? Toujours à six points de Manchester City (mais avec le même nombre de matches disputés désormais), les hommes de Jürgen Klopp ont pris un gros coup sur la tête avec cette nouvelle contre-performance.

Ne plus jamais reproduire ça

"La première chose sera de ne plus jamais reproduire un match de cette façon, a d'ailleurs annoncé l'entraîneur allemand au micro de Prime Video après la rencontre. Nous devons apprendre et nous le ferons.. Nous avons perdu le rythme et n'avons pas été assez calmes pour le récupérer." Une triste manière de finir l'année 2021, pendant une période qui ne réussit guère aux Reds, puisque c'est déjà en décembre l'an dernier qu'ils avaient commencé leur terrible chute au classement, passant d'un première place avec cinq points d'avance sur City à une cinquième place au mois de janvier.

"Qu'est-ce que je peux dire ? On est encore en décembre, la saison est tellement longue… Tout peut arriver, a relativisé Virgil Van Dijk après la rencontre. Vous l'avez vu avec le Covid et les blessures : beaucoup de choses peuvent changer. Il n'y pas d'intérêt à regarder Manchester City ou Chelsea. On doit regarder notre performance du jour et s'améliorer. On voulait tous faire mieux, c'est un fait. On n'a pas été assez bons et ils méritent la victoire."

Autrement dit, pas question de sombrer dans la détresse ou de s'accrocher coûte que coûte à un espoir de titre pour Van Dijk. Ni pour son entraîneur Jürgen Klopp : "C'est un gros écart (avec City), mais en ce moment ce n'est pas mon problème. Si nous jouons un football normal, LE football de Liverpool, nous aurons la possibilité de gagner bien plus de matches". Nul doute que Guardiola et les Skyblues, six longueurs devant au classement, se délectent tout de même de cette défaite de Liverpool chez les Foxes.

Jürgen Klopp et Virgil van Dijk après un succès 4-0 de Liverpool face à Southampton en Premier League - 27.11.2021 Crédit: Imago

