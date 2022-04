"Je suis dans une bonne passe, je pense que j’ai fait des bons matchs. Je suis content de mes performances". Voilà des mots que les supporters des Blues désespéraient d'entendre dans la bouche de Kai Havertz. Après une première saison fantomatique, avec pour seul fait d'arme l'unique but de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City, l'attaquant allemand reprend des couleurs depuis plusieurs mois sous les ordres de Thomas Tuchel.

Ad

Enfin des stats

Matches amicaux Werner et Havertz portent la Mannschaft 26/03/2022 À 21:59

À l'arrivée du technicien allemand sur le banc de Chelsea en janvier 2021, Kai Havertz portait la cape de la recrue la plus chère de l'histoire du club et s'empêtrait dans une série de 17 matches sans marquer sous les ordres de Frank Lampard. De quoi frustrer les dirigeants. Pourtant, Tuchel n'a jamais mis son joueur au placard. Il a été patient, lui a trouvé son poste idéal et il a bien fait.

Chelsea, symbole d'une C1 dépouillée de ses stars mais pas de ses collectifs

Dans un 3-4-2-1, "Sa meilleure position est entre le 9 et le 10, a décrit l'ancien entraîneur du PSG. Il peut décrocher pour demander le ballon, a de la liberté, il peut être décisif pour nous dans cet espace entre l'attaquant, les milieux et les ailiers". Décisif, c'est le terme. Sur ses 10 dernières sorties, l'ancien joueur de Leverkusen a marqué sept fois et délivré une passe décisive. Sa bonne forme remonte même un peu plus loin, assez pour être sacré meilleur buteur sous l'ère Tuchel (17 buts).

Si bien que son coach, après la victoire en Coupe du monde des clubs contre Palmeiras, en février dernier, s'est fendu de beaux compliments : "Il est monté en puissance depuis le début de cette saison, à l'entraînement et lorsqu'il joue, a analysé l'entraîneur de Chelsea. Il est plus dur à jouer, plus physique et il est plus impliqué" a-t-il complété.

Kai Havertz et Thomas Tuchel Crédit: Getty Images

Du volume

Son implication, voire son attitude, était un des points sur lequel se concentraient les critiques la saison dernière. Désormais, il se rend disponible et touche des ballons plus haut sur le terrain (6,6/90min contre 5,3 la saison dernière). Ce qui n'a pas échappé à Thomas Tuchel : "Il s'appuie davantage sur ses points forts, à savoir son corps (il mesure 1,90m, ndlr) et ses courses sans ballon".

L'entraîneur des Blues est d'ailleurs bien heureux de retrouver un attaquant, ou plutôt un faux numéro 9, capable de scorer, depuis le gros coup de mou de Romelu Lukaku. On a vu Havertz capable de performer dans les registres préférentiels du Belge. Déjà positionné entre les lignes offensives, l'Allemand peut recevoir le cuir dos au jeu pour distribuer ou se retourner. On l'a même vu s'imposer de la tête plusieurs fois, les Lillois en ont fait l'amère expérience en Ligue des champions , histoire de diversifier son registre et de combler le vide laissé par celui qui l'a remplacé en tant que transfert le plus cher de l'histoire du club.

Kai Havertz et Romelu Lukaku Crédit: Getty Images

Sur et en dehors des terrains

Des performances qui nourrissent les espoirs des travées de Stamford Bridge. Où les spectateurs, désormais habitués au luxe depuis l'arrivée de Tuchel à Londres, espèrent bien que leurs joueurs ramèneront au moins un trophée entre la C1 et la FA Cup (les onze points de retard sur City en Premier League paraissent insurmontables).

Au moins histoire de profiter cette année, car personne à Chelsea ne sait de quoi l'avenir sera fait depuis la mise en vente du club par Roman Abramovich. L'institution londonienne fait, de surcroît, partie des dommages collatéraux après les sanctions prises par le gouvernement britannique à l'encontre de son propriétaire pour ses relations troubles avec Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Le club est désormais ultra-limité dans ses dépenses, y compris celles dédiées aux déplacements.

A vendre, Chelsea va-t-il redevenir un club comme les autres ?

Kai Havertz, fort de la confiance accumulée au fil des matches, s'est déclaré, (à moitié) blagueur, "prêt à payer" le déplacement des Blues à Lille pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions s'il le fallait. De quoi faire sourire quelques supporters, s'il n'y était pas encore parvenu balle aux pieds.

The Emirates FA Cup Sans trembler, Chelsea se hisse dans le dernier carré 19/03/2022 À 19:13