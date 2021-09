Jürgen Klopp a indiqué vendredi qu'il ne savait toujours pas s'il pourrait compter ce week-end sur Alisson et Fabinho, car la Fédération brésilienne a demandé à la FIFA de suspendre ses joueurs absents en sélection lors du dernier rassemblement. Le gardien et le milieu, ainsi que l'attaquant Roberto Firmino - qui est actuellement blessé - ont été retenus par le sélectionneur brésilien Tite pour les qualifications de la Coupe du monde de ce mois-ci en Amérique du Sud.

Mais ils n'ont pas pu faire le voyage car les clubs de Premier League ont refusé de libérer leurs joueurs sud-américains en raison de la période d'isolement de 10 jours liée à la pandémie de coronavirus requise à leur retour en Grande-Bretagne. "Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, pour être honnête", a déclaré Klopp au site internet de son club. Le manager allemand a souligné les problèmes auxquels ses joueurs auraient été confrontés s'ils avaient voyagé. En effet, ils auraient dû effectuer une quarantaine de dix jours dans "un hôtel aléatoire, probablement à côté de l'aéroport".

"Vous perdez vos muscles, vous perdez tout. Cela signifie 10 jours à l'hôtel, revenir (et) avoir besoin d'à peu près 10 jours pour se remettre sur les rails". Les responsables du football brésilien ont demandé à l'instance dirigeante mondiale, la FIFA, d'appliquer une suspension de cinq jours, la sanction habituelle pour les clubs qui ne libèrent pas leurs joueurs. Liverpool, cinquième au classement de la Premier League après trois matches, se déplace à Leeds dimanche. Un certain nombre d'autres clubs anglais, dont Manchester City, Manchester United, Chelsea et Leeds, sont également dans l'incertitude.

