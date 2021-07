Twitter officiel, les Red Devils, au lendemain de l'annonce de Manchester United joue la continuité. Ce samedi, via un communiqué publié sur leur compteofficiel, les Red Devils, au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Jadon Sancho , ont officialisé la prolongation du contrat de leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer (48 ans). Arrivé sur le banc de l'équipe première mancunienne en 2018, le coach norvégien a signé un nouveau bail jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire.

Une confiance de ses dirigeants après la bonne dernière saison de Manchester United, qui a terminé deuxième du classement de Premier League et a également atteint la finale de la Ligue Europa, durant laquelle le club s'était incliné contre Villarreal au bout de la séance de tirs au but (1-1, 11 tab 10). Dans ce même communiqué, l'ancien attaquant, qui avait d'ailleurs porté les couleurs des Red Devils de 1996 à 2007, a partagé sa satisfaction à l'idée de s'inscrire encore un peu plus dans la durée.

"Tout le monde connaît le sentiment que j'ai pour ce club, et je suis ravi d'avoir signé ce nouveau contrat, a-t-il confié. C'est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre de jeunes et de joueurs expérimentés avides de succès. J'ai une équipe d'entraîneurs fantastiques autour de moi, et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage. Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c'est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des prochaines saisons. J'ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé et de commencer cette campagne."

