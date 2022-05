Voici la situation des deux clubs au classement avant cette ultime journée :

1. Manchester City – 90 points – 96 BP – 24 BC – Diff : +72

2. Liverpool – 89 points – 91 BP – 25 BC – Diff : +66

Guardiola, onze ans d'échecs et une soirée de démission

Avec un seul point d'écart entre les deux équipes, à la faveur du club mancunien, l'hypothèse d'une égalité parfaite n'est pas à écarter même si City a creusé un écart à la différence de buts. Pour rappel, voici ce que prévoit le règlement de la Premier League pour départager deux équipes en cas d'égalité aux points au classement, dans l'ordre des critères suivants :

1. Différence de buts

2. Meilleure attaque

3. Meilleur bilan dans les confrontations directes

4. Meilleure attaque à l'extérieur dans les confrontations directes

5. Match de play-off pour déterminer le champion

Le bilan de Liverpool et Manchester City dans les confrontations directes est identique (match nul 2-2 à l'aller comme au retour). C'est ce qui rend la perspective d'une égalité parfaite possible. Pour que cela arrive, il faut que City et les Reds affichent le même nombre de points, la même différence de buts et le même nombre de buts inscrits. Il existe un scénario qui aboutirait à ce cas. Il est rocambolesque :

Aston Villa atomise Manchester City sur le score de 6-0

Liverpool et Wolverhampton se quittent sur un nul de folie : 5-5

Dans ce cas de figure hautement improbable, City et Liverpool auraient en effet le même nombre de points (90), la même différence de buts (+66) et le même nombre de buts marqués (96) au bout des 38 journées de championnat, et seraient alors départagés par un match de play-off en forme de "finale". La Premier League n'a pas encore arrêté une date au cas où ce scénario surréaliste se produise, mais la date du 25 mai est avancée par le tabloïd The Sun. Soit trois jours seulement avant la finale de la Ligue des champions, que Liverpool doit disputer au Stade de France face au Real Madrid…

