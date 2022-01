En plus de l’habituelle gueule de bois post-réveillon, les supporters de Chelsea et de Liverpool ont commencé l’année 2022 en prenant un coup derrière la tête. En allumant leur TV à la mi-journée, samedi, ils ont d’abord vu Manchester City se faire balader par Arsenal. Le leader s’est néanmoins imposé de manière inespérée (1-2) et ses poursuivants au classement, qui ont cru pendant un temps que les Citizens allaient enfin ralentir l’allure, ont dû accepter la froide réalité mathématique. Les Blues (2es) et les Reds (3es, un match en moins) accusent respectivement 11 et 12 points de retard sur la bande à Pep Guardiola.

Si les trois premiers du classement étaient encore au coude-à-coude il y a un mois, la machine mancunienne a progressivement creusé l’écart en décembre, profitant des faux-pas devenus trop récurrents de ses poursuivants. Mercredi, les Londoniens n’ont jamais su se mettre à l’abri face à Brighton, et se sont fait rattraper par le col dans le temps additionnel (1-1). La veille, les Liverpuldiens avaient baissé pavillon chez un Leicester pourtant guère fringant cette saison (1-0). Les deux adversaires de ce dimanche sont donc en quête de rebond. Mais pas uniquement sur le plan comptable.

À Chelsea, une polémique inutile et citron trop pressé

"Ce n’est pas utile", À Chelsea, il s’agira en premier lieu de faire retomber la polémique née de la sortie médiatique de Romelu Lukaku. Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, l’attaquant belge avait exprimé toute sa frustration par rapport à sa situation chez les Blues et laissé poindre son envie de retourner à l’Inter Milan. Des propos qui n’avaient guère plu à Thomas Tuchel. avait fustigé l’entraîneur allemand , déjà préoccupé par bien des sujets.

Obligé de se passer des services de plusieurs joueurs importants pour cause de blessures (Ben Chilwell, Andreas Christensen, Reece James…), le manager des champions d’Europe n’a pu que constater, au gré des semaines écoulées, que son équipe n’affichait plus la même vitalité qu’auparavant. "Je suis énervé par rapport à la situation, au résultat, aux décisions arbitrales, a-t-il d’abord concédé. Nous avons le sentiment de nous impliquer à fond, de continuer à presser le citron. Mais c’est comme si nous pressions le même citron encore et encore, tout en espérant obtenir du jus frais."

Thomas Tuchel et Romelu Lukaku (Chelsea) Crédit: Getty Images

À Liverpool, du Covid-19 et un brin de fatalisme

Pour filer la métaphore culinaire, on peut ajouter que Liverpool a aussi de plus en plus de mal à appliquer sa recette. Surtout parce que les ingrédients se font de plus en plus rares. La faute à des tests positifs au Covid-19 qui se succèdent - trois nouveaux cas identifiés avant le voyage à Londres - et affaiblissent toujours davantage un effectif qui paraît plus que jamais être sur la corde raide. Souvent prompt à critiquer les cadences infernales auxquelles ses joueurs doivent se soumettre, Jürgen Klopp y a cette fois vu un avantage : "On joue beaucoup, tout le temps, donc on a rapidement l’opportunité de réagir."

Comme son homologue et compatriote du camp d’en face, le coach des Scousers a tenu à relativiser l’importance de ce choc dominical dans la course au sacre. Avec, il faut le dire, une once de fatalisme. "Le problème, ce n’est pas la motivation. Ni pour nous, ni pour Chelsea. Notre vrai problème, c’est juste la qualité de Manchester City", a soufflé l’Allemand, qui ne sera d'ailleurs pas présent à Stamford Bridge pour cause de test "supposé positif". Alors, pour retrouver la flamme et chasser les nuages, une victoire s’avère absolument nécessaire. Car au fond, Tuchel a raison : "Tout est plus simple quand on gagne."

Jürgen Klopp Crédit: Getty Images

