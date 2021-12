Leicester City a régalé dans cette partie au King Power Stadium, et les supporters locaux ont pu décrocher des sourires légitimes en fin de partie. Grâce à un doublé de Youri Tielemans et deux buts supplémentaires de Patson Daka et James Maddison, les Foxes ont assuré un net succès contre Newcastle United (4-0). Les hommes de Brendan Rodgers ont fait un bond vers l’avant en passant à la huitième place du classement et sont revenus à six points du quatrième West Ham United, accroché sur la pelouse de Burnley (0-0). En bas de tableau, les Clarets prennent un point d’avance sur Newcastle mais ne sortent pas pour autant de la zone de relégation en dix-huitième position.

Une fois n’est pas coutume, il y a eu du spectacle à Leicester aujourd’hui ! Contre une équipe récemment dépucelée en victoire dans cette Premier League 2021-2022, les Foxes ont déroulé leur football en deuxième période après un premier acte plus compliqué. Dans une partie fermée, le champion d’Angleterre 2016 s’est démarqué grâce à James Maddison, assez provocateur pour obtenir un penalty suite à une faute de Jamal Lascelles. Youri Tielemans ne s’est pas gêné pour ouvrir le score d’un contre pied parfait (38e, 1-0).

West Ham en panne d'inspiration

En deuxième période, Newcastle n’a pas eu la réaction escomptée pour ramener un résultat positif de son déplacement chez les Foxes. Au contraire : l’équipe s’est progressivement diluée avec l’apport offensif de Patson Daka, buteur sur une passe décisif de James Maddison (57e, 2-0). Dans tous les bons coups, le numéro 10 anglais s’est ensuite offert un deuxième caviar à destination de Tielemans pour le doublé du Belge en guise de cadeau pour sa centième apparition en Premier League (81e, 3-0). En cerise sur le gâteau, Maddison a ponctué son festival personnel par un but sur une passe de Patson Daka (85e, 4-0). Leicester sera-t-il capable de rééditer une telle performance à l’avenir ? C’est toute la question.

À Burnley, la donne n’a pas été la même pour West Ham United, loin de là. Confronté à une défense de fer des Clarets, les Londoniens ont buté sur l’insubmersible Nick Pope, auteur de magnifiques parades devant Issa Diop (26e), Saïd Benrahma (56e) ou encore Jarod Bowen (91e). Burnley aurait même pu attraper la victoire en toute fin de match, mais Jay Rodriguez a manqué le cadre (93e). Un résultat nul qui profite plus aux locaux qu’à des Hammers en panne d’inspiration.

