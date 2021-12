Manchester United n'affrontera pas Brighton ce samedi. Fortement touchés par le Covid-19, les Red Devils sont contraints de jouer face au club du sud de l'Angleterre à une date ultérieure. Entre les joueurs blessés et ceux à l'isolement, Manchester United n'avait que neuf joueurs disponibles au sein de son équipe première pour le match de mardi contre Brentford et sept seulement pour celui face à Brighton, précise The Telegraph.

Leicester-Tottenham, comptant pour la dix-septième journée de Premier League et prévu ce jeudi soir, a également été reporté à une date ultérieure à cause des nombreux cas positifs au Covid-19 chez les Foxes. "Le club a un nombre insuffisant de joueurs au sein de l'équipe première pour pouvoir disputer le match", a indiqué l'équipe entraînée par Brendan Rodgers sur son site officiel.

"Compte tenu de l'augmentation des tests positifs dans le groupe professionnel et au sein du staff, le centre d'entraînement sera fermé pendant deux jours pour éviter de nouvelles infections. Les joueurs de l'équipe première et le staff effectueront une nouvelle batterie de tests samedi", a renchéri le champion d'Angleterre 2016. De son côté, Tottenham, lui aussi touché par le Covid-19, va manquer un troisième match consécutif après Rennes en Ligue Europa Conférence jeudi dernier et Brighton le week-end dernier.

A cause de la flambée des cas de Covid-19 en Angleterre, Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford privé de 13 joueurs et membres du staff, a demandé jeudi à ce que la 18e journée de Premier League et les quarts de finale de Coupe de la Ligue, prévus ce week-end et en début de semaine prochaine, soient reportés à une date ultérieure.

