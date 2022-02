Les gros ont le sourire. Une semaine après leur sacre mondial, les Blues ont patiné sur la pelouse de Crystal Palace avant de trouver tardivement l'ouverture par Hakim Ziyech (0-1), samedi après-midi. Dans le même temps, Arsenal et Liverpool, les autres membres du Top 6, se sont également imposés, les Reds retournant même la rencontre face à Norwich en trois minutes grâce à Mohamed Salah et Sadio Mané (3-1). Les hommes de Jürgen Klopp pointent à 6 longueurs de City, qui reçoit Tottenham à 18h30.

Premier but pour Diaz, Liverpool en mode diesel

Il ne fallait pas être pressé de voir des buts dans ce multiplex de la 26e journée. Deux en 45 minutes, puis l'avalanche : les six rencontres ont accouché de 11 réalisations dans le second acte. Dont 4 à Anfield, où Liverpool a bien failli être piégé par Norwich (Rashica, 0-1, 48e). Revenus de la CAN, Sadio Mané, d'un incroyable retourné acrobatique (1-1, 64e) et Mohamed Salah (2-1, 67e) ont renversé la situation en trois minutes, alors que Luis Diaz a inscrit son premier but pour les Reds (3-1, 80e).

Arsenal peut également pousser un ouf de soulagement. Ultra-conquérants tout au long de la rencontre malgré une inefficacité criante en première période (77% de possession, 16 tirs), les Gunners ont concédé la réduction du score de Brentford par Christian Norgaard dans les dernières secondes (2-1, 90e+5). Alexandre Lacazette a été influent dans cette belle victoire : son but a certes été annulé pour hors-jeu (12e), mais le Français était à la passe pour celui d'Emile Smith Rowe (1-0, 48e). Bukayo Saka s'est ensuite chargé de mettre les Canonniers à l'abri (2-1, 80e).

Ziyech libère les Blues

Chelsea dans le dur après son succès en Coupe du monde des clubs ? Non, grâce à Hakim Ziyech ! Le Marocain a marqué deux fois contre Crystal Palace : la première réalisation a été annulée pour un hors-jeu de Romelu Lukaku (76e), la seconde était pleinement valable. Le milieu de Chelsea a ajusté une belle reprise sur un centre du nouvel entrant Marcos Alonso (1-0, 90e) pour permettre aux Blues (3e, 50e) de prendre 7 points d'avance sur Manchester United. Les Red Devils sont en grand danger : ce samedi après-midi, ils ont également vu Arsenal revenir à 1 point avec deux matches de retard.

Watford et Burnley sont les grands gagnants de la journée. Leurs succès respectifs à Aston Villa (1-0) et à Brighton (3-0) leur permettent de prendre de l'air dans la course au maintien, même si les deux clubs sont toujours dans la zone de relégation. Norwich est la nouvelle lanterne rouge de Premier League, tandis qu'Everton n'a pas capitalisé sur sa victoire de la semaine dernière contre Leeds : les Toffees de Frank Lampard ont coulé à Southampton (0-2), malgré les nombreux sauvetages de Jordan Pickford.

