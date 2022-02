Il n'a pas vraiment eu de pause. Les larmes de sa cruelle défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 à peine séchées, Mohamed Salah a dû faire les 5300 kilomètres qui le séparaient de Liverpool pour rentrer au bercail. Finale de CAN le samedi à Olembé, retour à l'entraînement le mardi suivant dans le nord de l'Angleterre. Un enchaînement brut, qui laisse des traces : "Il va gérer ça et j'espère qu'il sera déjà mieux dès aujourd'hui. A son retour, tout le monde pouvait voir qu'il avait encore cette finale en tête."

Les mots de son entraîneur Jürgen Klopp ne trahissent pas l'état d'esprit du Pharaon. A 29 ans, il est passé à côté d'une occasion en or de remporter un trophée avec sa sélection. Surtout, Il a réalisé la CAN (presque) parfaite, en emmenant une équipe qui n'avait pas autant de talent sur le papier que le Sénégal jusqu'en en finale, puis à une séance de tirs au but à laquelle il n'a même pas eu le temps de participer. La frustration, à son paroxysme.

Mohamed Salah (Liverpool) est passé tout proche d'un sacre avec l'Egypte à la CAN 2022 Crédit: Imago

4 matches en 10 jours, et des objectifs sur 3 tableaux

Mais dans cette vie quotidienne des joueurs de haut niveau, il n'y a que trop peu de place pour le chagrin. Il faut vite revenir à la réalité de la vie de club. Pas à la routine, car pour un club comme Liverpool, à l'approche de cette période printanière, de routine il n'y a déjà plus. En témoignent les quatre matches qui attendent les Reds en moins de dix jours. Il y a d'abord la réception de Leicester jeudi (20h45), un huitième de finale de Ligue des champions contre l'Inter, et aussi cette finale de Carabao Cup contre Chelsea à la fin du mois à garder à l'esprit.

Un Chelsea qu'il faut d'ailleurs distancer en championnat pour Salah et les siens. Revenus à un point avec deux matches en plus, les Blues constituent une menace que Liverpool (2e) voudrait bien canaliser. Les Reds visent plus haut, pour tenter de revenir à six points des Cityzens en championnat, avec encore une rencontre directe entre les deux clubs à disputer. Et donc se permettre de croire à un revirement inattendu en Premier League.

Mo va en tirer profit. Nous en tirerons tous profit

Mo Salah, lui, doit aussi revenir car Liverpool a absolument besoin de lui. Si Diogo Jota et Firmino ont bien tenu la baraque en l'absence de leurs deux compères africains, le vrai patron de l'attaque reste l'Egyptien. Meilleur buteur de Premier League avec 16 réalisations malgré un mois d'absence, le gaucher en est aussi le meilleur passeur et reste un incontournable de l'effectif de Klopp. Au point que l'Allemand envisage déjà de le titulariser contre les Foxes.

Mohamed Salah et Jürgen Klopp ont longuement échangé au retour de l'Egyptien à l'entraînement avec Liverpool Crédit: Getty Images

"Quand vous perdez une finale, et nous sommes évidemment le meilleur exemple de cela, c'est très dur, extrêmement dur, a exposé le technicien des Reds en conférence de presse d'avant-match, faisant référence à la finale de Ligue des champions 2018 perdue contre le Real Madrid, un an avant de l'emporter en 2019. Mais si vous utilisez ça pour le prochain match ou le prochain tournoi, alors ça peut au moins être utile, même quand ça a été très dur. Donc Mo va en tirer profit. Nous en tirerons tous profit." A comprendre en lisant entre les lignes : Salah est déçu et revanchard, et tous ses futurs adversaires peuvent trembler.

Une future cohabitation avec Mané à gérer

Il faudra aussi pour Klopp gérer la cohabitation entre ses deux stars Salah et Mané. Car c'est une chose pour Salah d'avoir échoué en finale de la CAN. C'en est une autre de céder la victoire au profit d'une équipe dont son coéquipier et principal rival offensif est le leader incontesté. Si les deux hommes ont déjà communiqué sur le fait qu'ils sont avant tout partenaires de clubs et que la sélection est quelque chose d'extérieur, le mois de mars et son barrage pour le Mondial 2022 pourraient faire évoluer tout ça. Les deux ailiers se recroiseront lors d'une double rencontre Egypte-Sénégal qui promet d'être étouffante, et qui privera obligatoirement l'un des deux de Coupe du monde. De quoi ajouter à la rivalité qui se crée entre les deux coéquipiers.

Une plus grande détermination que ce que Mo avait déjà ? Je ne suis pas sûr que ce soit humainement possible." Salah a donc beaucoup à digérer, sans avoir beaucoup de temps pour le faire. Alors qu'il était parti sur un exercice 2021-2022 de folie, qui le plaçait dans la course pour le Ballon d'Or, il était à deux doigts d'être un sérieux concurrent avec un succès continental acquis avec sa sélection. Désormais, avec en plus la crainte d'une absence au Mondial, l'ancien de l'AS Rome doit se reconcentrer sur des objectifs collectifs et vite revenir au niveau en club après un échec national, à la manière de Riyad Mahrez à Manchester City . Et si certains s'inquiètent pour l'état d'esprit de l'Egyptien, son entraîneur, lui, n'a aucun doute sur le sujet. "."

