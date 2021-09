Une belle victoire mais aussi une énorme inquiétude pour les Reds. Liverpool est allé s'imposer nettement et avec la manière sur la pelouse de Leeds, dimanche, dans le cadre de la 4e journée de Premier League (0-3). Les visiteurs ont retrouvé leur meilleur niveau et Mohamed Salah (20e), Fabinho (50e) puis Sadio Mané (90e+2) ont marqué. Le jeune Harvey Elliott, lui, est sorti sur civière avec la cheville gauche possiblement fracturée. Les hommes de Jürgen Klopp recollent aux leaders Manchester United et Chelsea, ceux de Marcelo Bielsa n'ont toujours pas gagné et restent 17es.

Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont livrées une intense bataille au milieu de terrain avec un pressing de tous les instants. A l'aise dans ce registre, les Whites ont décoché la première flèche par l'intermédiaire de Rodrigo après un service de Raphinha mais Alisson a repoussé son tir tendu (4e). Cette alerte n'a toutefois fait que secouer les Reds qui ont haussé le ton et pris un net ascendant sur les débats en étouffant leurs adversaires.

Premier League Alexander-Arnold, et au milieu couve une colère IL Y A 20 HEURES

Salah centenaire

Thiago Alcantara, Fabinho et Elliott ont pris les commandes de l'entrejeu et enchaîné les récupérations de balle. Titulaire en pointe à la place de Firmino, blessé, Jota a réussi un bel enchaînement contrôle de la poitrine et reprise en se couchant au point de penalty pour solliciter Meslier alors que Mané et Salah donnaient du travail aux défenseurs adverses (15e).

Matip est aussi venu apporter le surnombre devant la zone de vérité pour un une-deux avec Salah avant de décaler Alexander-Arnold dont le centre rasant a été parfaitement repris aux six mètres par l'Egyptien pour l'ouverture du score (0-1, 20e). Salah a signé son 100e but en 162 matches de Premier League, son 3e cette saison. En confiance, les Reds ont pris d'assaut la surface de Leeds mais péché dans la finition. Mané a raté la cible (26e et 31e), Elliott a été contré de justesse avant de buter sur Meslier (27e) et van Dijk a mal ajusté sa tête sur corner (28e).

Elliott gravement blessé

Les valeureux Whites ont failli égaliser juste avant la pause par Ayling qui a raté le cadre de près sur une reprise (44e) et ont entamé la seconde période avec defermes intentions mais ont vite de nouveau reculé face à la furia de visiteurs impressionnants. Mané et Salah ont été contrés in extremis dans la zone de vérité et Fabinho a marqué sur le corner suivant (0-2, 50e).

Tout tournait rond pour des Reds rayonnants sur le plan collectif. La vilaine blessure d'Elliott à la cheville gauche sur un tacle mal maîtrisé de Struijk est venue jeter un voile sur ce récital (59e). Le fautif a été expulsé pendant que le milieu de terrain de 18 ans recevait l'attention des soigneurs des deux équipes avant de quitter leur terrain sur civière.

Malgré ce coup dur, les joueurs de Liverpool ont su rester concentrés dans une fin de match disputée car leurs adversaires, même réduits à dix, ont refusé d'abdiquer. Alisson a ainsi dû détourner un lob lointain et audacieux de Bamford (83e). Le dernier mot est tout de même revenu à Mané qui voulait trouver le chemin des filets (10 tentatives) et l'a fait d'un tir en pivot après un service de Thiago (0-3, 90e+2). Avant d'accueillir Milan en Ligue des champions, les joueurs de Klopp confirment leur très bon début de saison.

Premier League Le rouge n'a pas suffi aux Reds 28/08/2021 À 18:26