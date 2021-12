Leicester a évité la gueule de bois. Deux jours après avoir été corrigés par Manchester City à l’occasion du Boxing Day (6-3), les Foxes n’ont pas tendu la deuxième joue face à Liverpool. Méconnaissables après plusieurs jours au repos forcé, les Reds ont multiplié les assauts sans parvenir à trouver la faille, loupant notamment un penalty par Mohamed Salah. À l’arrivée, c’est bien Leicester qui s’impose sur la plus petite des marges (1-0), infligeant sa deuxième défaite de la saison à Liverpool en Premier League. Au classement, les hommes de Jürgen Klopp pointent à six points de Manchester City, à mi-saison. Un petit gouffre.

Et si Leicester était l’arbitre surprise de cette saison 2021/2022 du championnat anglais ? Car les joueurs de Brendan Rodgers ont su résister aux Reds, alors qu’ils avaient plongé face aux Citizens 48 heures auparavant. Héroïques, appliqués et opportunistes, les Foxes ont pu s’appuyer sur un immense Kasper Schmeichel, auteur de plusieurs arrêts déterminants qui ont fini d’écoeurer les attaquants adverses. À commencer par Mohamed Salah, qui a buté sur lui en tirant un penalty qu'il a lui-même provoqué (16e) et a trouvé la barre sur sa tentative qui a suivi. Derrière, le portier danois a encore réalisé des miracles, en fermant bien son angle sur un centre rentrant d'Alex Oxlade-Chamberlain (23e), en faisant opposition à Diogo Jota (28e) ou encore en étant une nouvelle fois très vigilant face à l’attaquant égyptien (32e).

Un grand Schmeichel, face à un petit Liverpool

En plus de tomber sur une défense ultra solidaire, Liverpool a fait montre d’une imprécision inexcusable face à une équipe qui avait une revanche à prendre. En témoigne ce tir de Sadio Mané qui aurait normalement dû finir au fond des filets, plutôt qu’au-dessus de la cage d’un Schmeichel bien heureux au retour des vestiaires (55e). À force de louper, les Reds ont fini par payer l’addition.

Kiernan Dewsbury-Hall s’est engouffré dans le couloir gauche, bien abandonné, pour glisser le ballon à Ademola Lookman, qui n’a laissé aucune chance à Alisson alors qu’il venait à peine d'entrer en jeu (1-0, 59e). C’était sans doute un peu trop tôt pour croire au hold-up mais, ensuite, Liverpool a continué de dominer sans parvenir à égaliser. Il y a encore eu de la maladresse, mais surtout une ultime parade de Schmeichel, du pied droit, face à Virgil van Dijk (86e).

Finalement, la gueule de bois sera plutôt pour Liverpool, qui manque l’occasion de revenir à trois points de Manchester City et termine l'année 2021 de la pire des manières. Il faudra rapidement se remettre de ce revers, puisque c’est un choc face à Chelsea, troisième du classement avec le même nombre de points (41), qui attend les Reds après le Nouvel An, soit le genre de match à remporter à tout prix. Il paraît qu’on ne gagne pas le titre de Premier League pendant la période du Boxing Day, mais Liverpool l’a peut-être perdu à cause de ce très mauvais résultat. Surtout si la machine Manchester City ne s’enraye pas lors de la deuxième moitié de la saison...

