Il y avait on-ne-sait-combien de classes d’écart. À l’Etihad Stadium, mardi soir, Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Leeds, plus que jamais en difficulté dans cette saison 2021/2022. Devant leur public, les hommes de Pep Guardiola ont fait le spectacle pour conforter leur place de leaders de Premier League à l'issue de la 17e journée et, au passage, soigner leur goal average (7-0), grâce notamment à un doublé de Kevin De Bruyne. La pression est désormais sur les épaules de Liverpool et Chelsea, qui devront s’imposer jeudi pour ne pas se faire distancer.

Plus d'infos à venir...

