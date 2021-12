Manchester City a attendu, mais Manchester City a obtenu un précieux succès en vue de sa propre succession au titre de champion d'Angleterre. Sur la pelouse de Brentford, les Citizens ont gagné par le plus petit score possible grâce à une réalisation de Phil Foden (1-0).

Ad

Premier League Sterling, le glouton n'est pas rassasié HIER À 22:38

Avec ces trois points supplémentaires et cette seizième victoire en vingt journées, les hommes de Pep Guardiola profitent du match nul de Chelsea contre Brighton plus tôt dans la soirée pour prendre huit points d'avance sur les Blues et neuf sur Liverpool, même si les Reds comptent un match en moins. Pour Manchester City, l'année s'est terminée sur un trente-sixième succès en quarante-quatre matchs. Oui, City prouve une fois de plus sa capacité à être une machine surpuissante et vorace en matière de victoires.

Brentford l'a appris à ses dépens : il n'est pas possible de gâcher des opportunités contre Manchester City. Dans son stade, les Bees se sont créés les premières occasions de la partie mais Dominic Thompson a vu Ederson Moraes stopper sa tentative (12e) puis Joao Cancelo a intelligemment dévié le tir de Yoane Wissa pour écarter le danger sur sa ligne de but (15e).

Brentford se réveille trop tard

Résultat des courses ? City a répondu de la meilleure manière possible : sur un centre de Kévin De Bruyne, Foden a coupé la trajectoire du ballon pour tromper Alvaro Fernandez et ouvrir le score (17e, 0-1). Une fois devant au score, City s'est mis en confiance pendant que Brentford a progressivement reculé pour conserver ses chances de revenir dans la partie jusqu'au coup de sifflet final. Mais contre une équipe amatrice de possession de balle et d'occupation des inter-espaces, les locaux se sont réveillés trop tard et n'ont pas mis de réel danger sur la cage des Skyblues.

Tout au long de la rencontre, City a été proche de doubler la mise plusieurs fois mais Ruben Dias (45e), Gabriel Jesus (62e, 80e, 92e) et De Bruyne avec un poteau (66e) ont été mis en échec. Le banc mancunien s'est même levé deux fois pour célébrer un nouveau but de son équipe, mais Foden (50e) et Aymeric Laporte (87e) étaient tous les deux en position de hors-jeu au moment de marquer. C'est la dixième victoire consécutive des Citizens en championnat, une performance que Pep Guardiola a atteint pour la quatrième fois au cours de son passage sur le banc de Manchester City. Pour Liverpool comme pour Chelsea, il faudra se montrer irréprochable en 2022 pour conserver une chance de remporter un trophée presque déjà destiné au champion d'Angleterre en titre...

Ferran Torres pour 55 millions : "Ca fait cher le joueur de complément…"

Liga Même dans le rouge, le Barça s'offre Ferran Torres HIER À 13:36