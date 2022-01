L'année 2022 démarre dans la lignée de celle de 2021 pour les champions en titre. Manchester City est allé s'imposer de justesse sur la pelouse d'Arsenal, samedi, en ouverture de la 21e journée de Premier League (1-2). Peu brillants et même secoués puis menés par de mordants Gunners, les Mancuniens ont répondu au but de Bukayo Saka (31e) par un penalty de Riyad Mahrez (57e) avant d'arracher la victoire par Rodri (90e+3). lls enchaînent une onzième victoire en championnat et s'envolent en tête.

