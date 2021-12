En 567 matches, Marcelo Bielsa n'avait jamais connu ça. Non, vraiment jamais. Passé sur les bancs, entre autres, de Vélez, l'Argentine, l'Athletic Bilbao ou encore l'OM, "El Loco" ne s'était jamais incliné avec sept buts d'écart. Il a donc fallu attendre le 568e. Arrivé à l'Etihad Stadium avec son équipe de Leeds pour tenter d'embêter Manchester City et Pep Guardiola ce mardi soir, l'entraîneur argentin en repart finalement avec une défaite historique (7-0).

Ad

"Je ne trouve vraiment rien à sauver, a-t-il confié au micro de BT Sport. Quand il n'y a rien qui marche, ce ne sont pas ldess individualités qui échouent, mais la conduite et l'organisation. Il n'y a aucune justification que je puisse offrir. Le match a exactement été celui que l'on imaginait. Nous nous sommes préparés à éviter tout ce qui s'est passé, mais nous n'avons rien obtenu." Un peu sonné, Bielsa avait bien du mal à comprendre comment une telle humiliation a pu se produire.

Premier League "Quand tu le regardes jouer..." : Bernardo Silva, retour en grâce HIER À 22:52

Je dois assumer

"J'insiste sur le fait que tout ce qui s'est passé était ce que nous voulions éviter, a-t-il insisté. Il n'y a rien eu de surprenant ou d'inattendu. Nous n'avons vraiment pas réussi à faire ce que nous avions prévu. Comme il n'y a rien à en retirer, je dois assumer la responsabilité d'une défaite de ce type. Jamais nous n'avons réalisé une telle performance." Si cette soirée restera donc (tristement) historique pour Bielsa, elle le sera également pour son équipe. En effet, Leeds a subi l'une des plus lourdes défaites de son histoire. Elle se range aux côtés de celles contre Stoke City (1-8 en août 1934), West Ham (0-7 en novembre 1966 ) et Arsenal (0-7 en septembre 1979), comme le rapporte Opta.

En grande difficulté cette saison en Premier League, Leeds, 16e, peut même voir ses concurrents directs pour le maintien se rapprocher mercredi. Ce sera forcément le cas de Watford (17e) et Burnley (18e), qui s'affrontent et auront donc l'occasion de passer devant les Peacocks au classement. Marcelo Bielsa et ses hommes, eux, tenteront de relever la tête d'ici au "Boxing Day", même si rien ne s'annonce vraiment simple. Au calendrier : Arsenal le 18 décembre, et Liverpool le 26. Pas vraiment deux cadeaux sous le sapin.

Premier League Petite victoire pour City, grand moment pour Sterling 11/12/2021 À 14:28