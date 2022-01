Les Citizens sont bien les patrons en Angleterre. Les hommes de Pep Guardiola ont remporté le choc au sommet face à leurs dauphins Chelsea, samedi à l'Etihad stadium, lors de la 22e journée (1-0). Maîtres du ballon face à des Londoniens repliés et inoffensifs, ils ont trouvé la faille grâce à Kevin De Bruyne (70e). Suffisant pour écraser le championnat avec désormais 13 longueurs d'avance sur leur victime du jour.

Conscient des manques actuels de son équipe avec quelques absences et un élan perdu, mais aussi des forces de l'adversaire, Thomas Tuchel avait clairement demandé à ses hommes de faire bloc dans leur camp. Si son avant-centre Romelu Lukaku a réussi à gratter un bon ballon, il l'a ensuite mal négocié en n'osant pas frapper pour servir Hakim Ziyech qui était hors-jeu (10e). Ce fut l'unique offensive intéressante des visiteurs qui n'ont pas décoché le moindre tir en première période. Une première sous les ordres du technicien allemand.

Car Manchester City a ensuite mis en place son jeu de possession et la pression sur son adversaire. Préféré à Ruben Dias pour accompagner Aymeric Laporte en défense centrale, John Stones a envoyé sa tête sur corner dans les bras de Kepa Arrizabalaga (14e). Malang Sarr et Antonio Rüdiger ont régulièrement dû s'employer face à Raheem Sterling et Jack Grealish. Il a pourtant fallu attendre de longues minutes pour voir des Citizens réellement dangereux dans ce match très tactique. Kepa a toutefois répondu présent dans son duel face à Grealish à l'entrée de sa surface après une perte de balle de Mateo Kovacic (39e).

Tuchel mal inspiré

Avec des Londoniens revenus sur le terrain après la pause avec davantage d'ambitions, ce choc est devenu plus intense. Chelsea a même enfin placé un premier tir et s'est procuré une belle occasion mais Lukaku a buté sur l'impeccable Ederson (49e). Cette réaction de Chelsea n'a d'ailleurs pas duré et les Citizens ont remis le pied sur le ballon face à des Blues bien en place.

Le match a basculé quand Tuchel a lancé Callum Hudson-Odoi et Timo Werner à la place de Ziyech et Christian Pulisic qui avaient surtout défendu (69e). Dans la minute suivant, le bloc londonien s'est fissuré avec un N'Golo Kanté un peu trop haut qui n'a pas réussi à reprendre De Bruyne. Face à Thiago Silva, le Belge a pu aller enrouler une puissante frappe rasante de 20 mètres qui a trompé Kepa (1-0, 70e).

Auteur de son 6e but en championnat cette saison, De Bruyne en compte aussi 5 au total face à Chelsea, son ancienne équipe. Malgré un sursaut durant les 20 dernières minutes et un positionnement plus haut, les visiteurs n'ont pas su se procurer de nouvelle occasion. Comme au match aller en septembre (victoire 0-1 de anchester City), les champions d'Europe ont été éteints par les champions d'Angleterre qui enchaînent une 12e victoire de suite en Premier League et filent vers un nouveau titre.

