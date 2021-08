Après leur défaite inaugurale à Tottenham, Pep Guardiola et ses joueurs étaient attendus au tournant dès ce samedi après-midi, à l’Etihad Stadium face à Norwich. Les coéquipiers de Bernardo Silva et d’Aymeric Laporte n’ont pas fait dans le détail, avec un succès sans appel de Manchester City face au promu (5-0). Gabriel Jesus, aligné dans un rôle d’ailier droit, a brillé. Jack Grealish aussi : l’international anglais en a profité pour inscrire son premier but sous le maillot des Skyblues.

