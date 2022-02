Les trois points et une victoire à l’arrachée (1-0) à Goodison Park. C’est tout ce que retiendra Manchester City (1er, 66 pts), samedi soir, face à Everton. La délivrance est venue du jeune anglais Phil Foden (81e) et permet à la bande à Guardiola de conserver six points d’écart sur Liverpool, en finale de Carabao Cup, dimanche, face à Chelsea.

Un succès capital dans la course au titre, même si le jeu n’était pas au rendez-vous du côté des Cityzens, longtemps malmenés en première période. La situation s’est décantée dans le money-time où les Toffees ont explosé sous la pression répétée des centres des attaquants de City. Un second souffle pour les Skyblues après le revers de la semaine dernière à Tottenham (2-3). La descente aux enfers continue quant à elle pour Everton et Franck Lampard avec une 17e place au classement, alors que la dernière ligne droite de Premier League se rapproche de plus en plus.

Un trident offensif en manque de mordant

Censée être une rencontre largement à sa portée face à Everton, Manchester City a longtemps cru tomber dans le piège des Toffees. Malgré un hommage vibrant à la situation en Ukraine, victime de l’invasion de l’armée russe, dans les tribunes de Goodison Park juste avant le coup d’envoi, les Cityzens ont vécu un véritable retard à l’allumage. Sans vitesse ni créativité devant – malgré un trio Bernardo Silva, Phil Foden et Raheem Sterling - pour déstabiliser un bloc bien regroupé face à eux, les partenaires d’Ilkay Gundogan ont même subi les meilleures occasions de la première période.

Principal danger en pointe pour Everton, l’attaquant brésilien Richarlison a tenté sa chance sur deux tirs consécutifs (34e) sans parvenir à être plus tranchant dans la finition face à Ederson. Juste avant la pause, son coéquipier Anthony Gordon, lui aussi très présent en contre-attaque sur son côté gauche a même frôlé l’ouverture du score sur un coup-franc à quelques centimètres de la transversale des Cityzens (45e+1). Un premier acte à oublier pour Guardiola et son onze de départ aux abonnés absents dans l’intensité et les duels proposés par les joueurs de Franck Lampard.

Un coup du sort pour sauver City, un autre pour enterrer Everton

Un déclic devenu nécessaire pour enrayer l’apathie d’un City en demi-teinte. Portés par de longues séquences de possession souvent stériles et terminées dans la majorité des cas par des centres sans destinataire, les champions en titre ont alors assiégé sans relâche les trente derniers mètres de Toffees bien moins fringants au fil du temps. Des alertes répétées sur le but de Jordan Pickford (56e, 57e, 65e), auteur d’une double parade somptueuse (68e) sur une frappe de De Bruyne combinée à celle de Bernardo Silva. Puis une tête trop frileuse de Phil Foden au dessus du cadre (68e). Tout semblait alors à la défense d’Everton…

C’était sans compter sur la malice et la vista de Phil Foden… Le seul acteur majeur d’un trio incapable de peser dans la surface de réparation adverse. Sur une accélération de Bernardo Silva et un centre à ras de terre dévie par Holgate, Keane s’est emmêlé les pinceaux et a laissé le jeune international anglais terminer le travail du gauche devant Pickford (81e). Une offrande d’une arrière-garde asphyxiée par le temps et le jeu tout en largeur des Cityzens. Mais alors que tout semblait jouer, une action litigieuse de Rodri et un ballon contrôlé de la main dans sa surface (84e) a fait croire à un retour inespéré des Toffees. Mais l’arbitre Paul Tierney a finalement refusé de siffler le pénalty sur ce qui pourrait bien être un tournant de cette saison en Premier League.

Liverpool de nouveau à 6 points

Un capital de six points continue de séparer Manchester City de Liverpool, avant un derby face à United prévu dès dimanche prochain. Sans être efficace ni rassurant (13 tirs pour huit cadrés), l’équipe de Guardiola a réussi sa mission face à Toffees qui s’enfoncent désespérément dans la crise avec un seul point d’avance sur le premier relégable Burnley (18e, 21 pts) et une seule victoire sur leur cinq derniers matches de Premier League.

