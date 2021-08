Malgré un fabuleux départ lors de la première journée, Manchester United n’a pas confirmé son début de saison. Tenus en échec sur la pelouse de Southampton (1-1), les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont longtemps eu les occasions pour prendre l’avantage, mais n’ont jamais vraiment réussi à saisir les opportunités. Les Saints quant à eux ont tenu le choc et se sont même offert des occasions franches, la plupart du temps stoppées par David De Gea.

Très rapidement, les Red Devils ont pris le match à leur compte. Grâce à un excellent Paul Pogba, véritable maestro de l’équipe aujourd’hui, les Mancuniens se sont procurés pas mal d’occasions dans les premières minutes de la rencontre. Cependant, Southampton a réagi. Alors que le pressing haut des Saints commençait à s’intensifier, c’est finalement Ché Adams qui est parvenu à armer une frappe à l’entrée de la surface, contrée par Fred et trop loin des gants de De Gea pour la stopper (30e) . Un but à contre-courant de ce qu’il se passait depuis le début de la rencontre.

Pogba, encore et toujours

Evidemment, les coéquipiers de Paul Pogba n’ont pas laissé filer ce match sans réagir. L’International français a d’ailleurs été à l’origine de l’égalisation de United, en délivrant une passe décisive à Mason Greenwood, qui a marqué entre les jambes de McCarthy (55e). Une consécration après une belle prestation de Pogba, qui a délivré sa 5ème passe décisive en seulement deux matches de championnat.

On aurait pu croire, alors que la domination penchait du côté des visiteurs, que les Saints allaient souffrir en cette fin de match. Pourtant, les hôtes de la rencontre se sont procurés les plus belles occasions de cette fin de match, mettant David De Gea à contribution à de nombreuses reprises. L’arrêt dans les dernières minutes de la rencontre face à Armstrong alors que celui-ci se trouvait presque seul devant les buts en est la preuve. Les deux équipes se séparent finalement sur un match nul et des regrets des deux côtés. Manchester United ne poursuit pas sa belle dynamique lancée la semaine dernière et devra se relancer face à Wolverhampton la semaine prochaine.

Tottenham sur sa lancée

De son côté, Tottenham s'est imposé sur la pelouse de Wolverhampton sur la plus petite des marges (1-0). Une victoire grâce au but sur penalty de Dele Alli (9e). C'est la seconde victoire pour les Spurs de Nuno Espirito Santo qui commencent parfaitement cette saison de Premier League, après leur victoire face à Manchester City la semaine dernière. Prochain match pour Tottenham : le retour des barrages pour la Ligue Europa face à Paços Ferreira, contre qui ils se sont inclinés 1-0 jeudi dernier.

