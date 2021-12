C'est un évènement. Et avec lui, il faut dire que c'est souvent le cas. Du haut de ses 36 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit, ce jeudi soir face à Arsenal, le 800e but de sa carrière. Oui, vous avez bien lu : 800 buts ! Une performance exceptionnelle pour l'attaquant de Manchester United, qui en a même profité pour en inscrire un deuxièle. Au total, il comptabilise 130 sous les couleurs des Red Devils, dont 89 en Premier League.

Avec le Real Madrid, club où il a joué entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a inscrit 450 buts. Puis 101 sous le maillot de la Juventus Turin. Au tout début de sa carrière, "CR7" en avait marqué 5 du côté du Sporting CP. Enfin, avec le Portugal, le bilan est impressionnant : 115 buts. Il était d'ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection devant Ali Daei.

Alors, maintenant, la grande question : Cristiano Ronaldo est-il le plus grand buteur de tous les temps ? Officiellement, l'Austro-Tchécoslovaque Josef Bican (République Thèque), qui a joué entre 1931 et 1955, a inscrit 821 buts dans sa carrière, devant Cristiano Ronaldo (801), Romario (772) et Pelé (767). Mais ce dernier revendique avoir franchi la barre des 1000 buts, ce qui n'est pas reconnu de manière officielle.

