Contre-performance de Manchester United. Conquérants mais pas tueurs en première période, les Red Devils ont lâché deux points sur la pelouse de Burnley (1-1), mardi soir. Jay Rodriguez a répondu à l'ouverture du score de Paul Pogba, buteur pour la première fois depuis octobre. Les hommes de Ralf Rangnick ont subi la pression de la lanterne rouge de Premier League et voient West Ham leur passer devant au classement.

Ad

Qui aurait misé un kopeck à la mi-temps sur un retour de Burnley, alors que Manchester United menait au tableau d'affichage ? Les supporters des Clarets, fidèles à leur équipe, certainement... et peut-être même quelques fans des Red Devils, désenchantés par les performances en dents de scie de leurs protégés.

Premier League Un calendrier abordable avant l'enfer : Manchester United doit faire le plein en février 07/02/2022 À 23:22

Ca n'a pas manqué, encore une fois, et l'égalisation de Jay Rodriguez au retour des vestiaires n'a surpris personne (1-1, 47e). A Turf Moor, les Mancuniens se sont sabordés alors qu'ils maîtrisaient le match. Déjà, à la pause, l'écart aurait dû être plus conséquent. Au moins 3-0, pour être tout à fait honnête et ce, dès la 22e minute. Seul le but de Paul Pogba, le premier depuis sa blessure survenue en octobre, a été accepté par l'arbitre, après un bon service de Luke Shaw (1-0, 19e).

Une attente de 12 ans et demi

Peu avant l'ouverture du score, Raphaël Varane avait cru débloquer son compteur en Angleterre mais Harry Maguire s'est rendu coupable d'une faute au départ de l'action (12e). Puis Ben Mee (CSC) a fait trembler les filets, comme au match aller, mais le capitaine des Clarets était sauvé... par une faute de Varane (22e).

On ne savait plus si cette accumulation d'erreurs relevait de la malchance ou d''une faute professionnelle. On a finalement eu la réponse en seconde période avec le retour de Burnley et même la domination des hommes de Sean Dyche. Dans la cage, Nick Pope a rendu une belle copie, infranchissable devant Marcus Rashford (8e, 39e) et Edinson Cavani (32e).

En attaque, Rodriguez a été récompensé de ses efforts en inscrivant son premier but de la saison... et le deuxième de Burnley face à Manchester United à Turf Moor dans toute l'histoire du club en Premier League ! Le dernier datait d'il y a 12 ans et demi. Incroyable, mais pourtant vrai. Et suffisant pour que le dernier du championnat accroche une équipe qui restait sur deux victoires consécutives.

Couplé à la défaite en FA Cup, ce résultat nul peut inquiéter, alors que Manchester United bénéficie d'un calendrier relativement clément en février, avant un mois de mars bien plus dangereux et les 1/8e de finale de Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid. L'occasion était belle pour les Red Devils de mettre la pression sur Chelsea, mais c'est finalement West Ham le grand gagnant de la soirée, les Hammers récupérant la quatrième place grâce à leur victoire contre Watford.

The Emirates FA Cup Un scénario cauchemar et une élimination précoce pour MU 04/02/2022 À 22:56