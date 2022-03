Les malheurs de Paul Pogba à Manchester United ne s'arrêtent malheureusement pas aux terrains de football. Remplaçant lors de la réception de l'Atlético de Madrid hier soir, le milieu de terrain mancunien est entré à la 67ème minute de jeu et n'a pas pu empêcher la défaite des Red Devils, synonyme d'élimination de la C1 2021-2022. Peu après la rencontre, la Pioche a appris que son domicile, où ses enfants passaient leur soirée, venait d'être cambriolé.

"La nuit dernière, le pire cauchemar de notre famille s'est réalisé quand notre maison a été introduite par effraction et cambriolé quand nos enfants étaient en train de dormir dans leur chambre, s'est exprimé le joueur sur Instagram. Les cambrioleurs ont été dans la maison pendant moins de cinq minutes mais pendant cette période, ils nous ont volé une chose encore plus précieuse que tout ce que nous avons dans notre maison... Notre sens de la sécurité. (...) Ma femme et moi nous sommes dépêchés de rentrer sans savoir si nos enfants étaient sains et saufs. En tant que père, il n'y a rien de pire au monde que de ne pas être présent pour protéger ses enfants et j'espère sincèrement que personne ne ressentira plus jamais ce que j'ai ressenti la nuit dernière." Ajouté à ce témoignage, Pogba a proposé "une récompense" à ceux qui auraient éventuellement un indice pour les aider à retrouver les malfrats.

