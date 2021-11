C'est un message très fort. Et il est signé Rio Ferdinand. Ce mardi, l'ancien défenseur de Manchester United a appelé Ole Gunnar Solskjaer à quitter son poste d'entraîneur. "Aujourd'hui, je ne pense pas que nous ayons le niveau pour gagner le championnat", a déclaré Rio Ferdinand dans son podcast "Vibe with Five". L'ancien international, qui a évolué à MU de 2002 à 2014, a pourtant longtemps fait partie des soutiens de l'entraîneur norvégien, qui a décroché la deuxième place de Premier League avec Manchester United la saison dernière, mais qui est sous pression cette saison, notamment depuis une lourde défaite à domicile face à Liverpool 5-0 et le dernier revers enregistré face à Manchester City samedi (2-0).

Ronaldo s’est-il trompé de Manchester cet été ?

"Je regarde jouer l'équipe chaque semaine et je me demande ce qu'on va faire tactiquement. Je ne vois aucune philosophie ou identité dans le jeu, ce qui doit être le travail du management", a regretté Ferdinand, rappelant le recrutement - porteur d'espoir - de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane à l'intersaison. "De ce que j'ai vu du début de la saison jusqu'à maintenant, je pense qu'il serait temps de passer le relais", a-t-il ajouté: "Et je pense qu'Ole pourrait partir aujoud'hui la tête haute car le chemin parcouru depuis son arrivée jusqu'au début de cette saison est positif".

