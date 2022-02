La défaite de trop. La claque de trop, plutôt. Déjà corrigé par Everton (3-0), malmené par Manchester United (2-4) et humilié par Liverpool (6-0) lors de ses précédentes sorties, Leeds a de nouveau pris l'eau samedi, face à Tottenham (0-4) et navigue toujours en eaux troubles (16e). Dans l'espoir de casser cette terrible spirale de résultats et redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard, les dirigeants des Peacocks ont dû se résoudre à faire quelque chose qui, quelque mois auparavant, pouvait sembler inimaginable : se séparer de Marcelo Bielsa.

L'homme qui a réveillé Leeds

Le divorce a été acté dimanche , en milieu de journée. Bien sûr, il est déjà arrivé au technicien de 66 ans de quitter son poste en cours de saison. Rien qu'en France, impossible d'oublier son départ surprise de l'OM alors que l'exercice 2015-16 venait à peine de débuter, ni l'échec total de son expérience lilloise, suivie d'un feuilleton judiciaire pénible pour toutes les parties. Goût d'inachevé, frustration, sentiment d'être passé à côté de quelque chose de grand… voilà ce qui ressort, en général, lorsque l'on constate que Bielsa s'en va. Pas cette fois. Car à Leeds, il a fait bien plus qu'accomplir sa mission.

Quand il a débarqué dans le nord de l'Angleterre, à l'été 2018, l'Argentin a pris place sur le banc d'un géant endormi. Le club aux trois titres de champion national vivotait en Championship et ne semblait pas en mesure de monter en Premier League, un échelon qu'il avait quitté en 2004. En appliquant le style de jeu ambitieux prôné par leur nouveau manager, les Whites se sont cependant très vite hissés aux avant-postes. S'ils ont échoué en play-offs face au Derby County de Frank Lampard en 2019, les partenaires de Stuart Dallas ont acquis leur montée dès l'année suivante, terminant premiers avec 93 points pris en 46 journées.

Respecté par ses pairs, adulé par ses supporters

Enfin de retour dans l'élite du foot anglais, Leeds a tenu un rôle de poil à gratter spectaculaire, capable d'accrocher - voire de battre - quelques cadors et finissant la saison à une très belle 9e place. Suivi avec curiosité par les observateurs, respecté par ses pairs (notamment Pep Guardiola, qui n'a jamais tari d'éloges à son égard), "El Loco" était aussi adulé par ses fans. Un homme accessible, qui fait ses courses dans le supermarché du coin avec le survêtement du club et qui, le week-end venu, enthousiasme les supporters locaux grâce aux performances de son équipe : que pouvaient-ils demander de plus ?

"Avec Marcelo en tant qu'entraîneur principal, nous avons connu trois saisons incroyables, et le bon temps est revenu à Elland Road, s'est félicité Andrea Radrizzani, le président des Peacocks, dans le communiqué annonçant le départ de Bielsa. Il a changé la culture du club, et nous a inculqué à tous une mentalité de gagnants." Avant d'ajouter, comme pour justifier une séparation que l'on imagine déchirante : "Je dois agir selon le meilleur intérêt du club, et je crois qu'un changement est maintenant nécessaire pour sécuriser notre place en Premier League."

Vous avez vu en moi ce que je n'avais même pas vu moi-même

Parce que la méthode Bielsa a beau être spectaculaire, elle a aussi ses limites. Même si ses joueurs avaient, semble-t-il, plus de difficultés à assumer physiquement un style de jeu réputé pour être très énergivore, on imaginait mal l'ancien coach de l'OM renier ses principes. Il ne fallait donc pas compter sur lui pour concocter un onze de départ plus défensif, avec un bloc bas et peu de prises de risque dans l'utilisation du ballon. Le natif de Rosario a ses idées chevillées au corps et jamais, pour sûr, il ne les reniera.

Le club du Yorkshire va ainsi s'en remettre à un autre manager, l'Américain Jesse Marsch, pour mener à bien une opération maintien qui s'annonce relevée. En attendant, plusieurs joueurs des Whites, dont Kalvin Phillips et Liam Cooper, ont pris soin de remercier le coach argentin pour l'impact qu'il a eu sur leur carrière. "Vous avez vu en moi ce que je n'avais même pas vu moi-même, a écrit le premier cité, devenu international anglais et titulaire pendant l'Euro 2020. Vous m'avez aidé à grandir en tant que joueur mais aussi, et c'est le plus important, en tant que personne." La page Bielsa va se tourner. Mais à Leeds, on n'est sans doute pas près de l'oublier.

