Un soir d'octobre 2012, alors qu'il vivait à New York, Pep Guardiola croisa le chemin de l'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov. A la suggestion d'un ami commun, les deux hommes avaient dîné ensemble, un dîner au cours duquel l'ex-entraîneur de Barcelone avait questionné sans relâche le génie des soixante-quatre cases. "On n'attaque pas du sommet d'une colline comme on attaque en rase campagne", avait lâché Kasparov, quand Guardiola lui avait demandé quels principes gouvernaient son approche stratégique devant l'échiquier.

La petite histoire ne relève pas si Garry mentionna à Pep cet autre précepte que la légende attribue au grand-maître danois Aaron Nimzowitsch, devenu depuis l'un des commandements de tous les joueurs d'échecs : "La menace est plus forte que l'exécution". Guardiola, en tout cas, s'y conforma, lorsque, deux jours avant Noël, il fut interrogé sur les conséquences que le report de nombreux matches de Premier League pour cause de Covid-19 pourrait avoir sur la santé des footballeurs.

Le manager de Manchester City répondit : "Est-ce que les joueurs et les managers devraient faire front commun et se mettre en grève [...]? Car ce n'est pas seulement avec des mots qu'on va résoudre [le problème]".

Ces mots-là, les siens, ne se perdirent pas dans le vide.

Le précédent de 1961

C'est que jamais les joueurs anglais ne se sont mis en grève depuis que leur sport est devenu professionnel, il y a 136 ans de cela. Ils furent tout près de passer à l'acte au tout début de 1961, lorsque 694 joueurs sur 712, répondant à l'appel de leur syndicat, la PFA, s'étaient prononcés en faveur de la grève, face au refus de la FA et de la League d'abolir le salaire maximum, qui était alors de 20£ par semaine. La menace s'était bien révélée plus forte que l'exécution à cette occasion. Trois jours avant la date fatidique, le 21 janvier, la PFA avait obtenu gain de cause.

Guardiola, c'est vrai, n'exprimait qu'un avis personnel. Mais le sentiment qui l'avait poussé à suggérer qu'il n'y aurait peut-être bientôt pas d'autre recours que de refuser de jouer, lui, est partagé de manière unanime, et ne cesse de s'amplifier au fur et à mesure que d'autres matches de Premier League sont ajoutés à la liste des "victimes" du Covid-19. Nous en sommes aujourd'hui à quinze, et il n'est pas impossible que, lorsque vous lirez ces lignes, un ou plusieurs autres aient été ajoutés aux deux qui devaient se jouer et ne se joueront pas ce 28 décembre (Arsenal - Wolves et Leeds - Aston Villa).

De plus, au vu de la situation sanitaire au Royaume-Uni, où le variant Omicron a fait exploser le nombre de cas quotidiens, lesquels dépassent largement les 100 000 depuis le 23 décembre, il est impossible que d'autres rencontres ne soient pas reportées dans les jours et les semaines qui viennent. 103 tests Covid positifs ont été recensés en une semaine dans les effectifs et staffs des vingt clubs de PL, a-t-on appris ce lundi 26 décembre, ce qui constituait un nouveau record absolu. L'inévitable conséquence de ces reports en série, pour le moment sans équivalent dans le reste de l'Europe, est un engorgement de matches qu'il faudra bien caser dans le calendrier, alors que ce calendrier est déjà le plus fourni de tous les grands championnats.

The show must go on

La FA Cup reprendra ses droits le weekend des 8 et 9 janvier. Enfin, ses "droits", c'est beaucoup dire. La FA, sous la pression de la Premier League et de l’English Football League, a accepté qu'on abandonne la tradition plus que séculaire des matches à rejouer lors des troisième et quatrième tours de la Coupe d'Angleterre, ce qui, au passage, en dit long sur la perte de statut de cette magnifique compétition.

Cela ne fera qu'éviter qu'on ajoute d'autres rencontres au calendrier, rien de plus. Et au détriment de ces clubs de divisions inférieures, pour qui ces matches à rejouer auraient pu constituer une source de revenus des plus appréciables. Tant pis pour eux. The show must go on, et le show qui intéresse le grand public, ce n'est pas le leur.

On a parlé - Jürgen Klopp et Antonio Conte, entre autres - de jouer les demi-finales de la League Cup sur un seul match, ce qui permettrait aux clubs qualifiés (Liverpool, Tottenham, Arsenal et Chelsea) de libérer un créneau dans leur agenda. Mais comme on pouvait s'y attendre, le sponsor - la boisson énergétique Carabao - et les diffuseurs de cette compétition ont dit "non". Pourquoi se mettraient-ils en quatre pour la Premier League quand la Premier League ne voit en leur tournoi qu'une nuisance qu'il serait temps de mettre au rebut ?

Quand recaser les matches reportés ?

De plus, six des sept clubs de PL engagés dans des compétitions européennes sont toujours en course après les phases de groupes (City, United, Chelsea et Liverpool en C1, West Ham et Leicester en C3), et, au vu de leurs résultats lors des saisons précédentes, ont de fortes chances de l'être encore longtemps. Ceci réduit d'autant plus les options pour recaser en milieu de semaine ceux de leurs matches de PL que le Covid-19 aura fait reporter.

Rallonger cette saison 2021-22 signifierait décaler d'une semaine la dernière journée du championnat, censée se jouer le 22 mai. Pour des raisons évidentes d'équité sportive, tous les matches de la dernière journée de Premier League doivent impérativement se dérouler le même jour, à la même heure. Déplacer la trente-huitième et dernière journée ne serait donc possible que si aucun club anglais n'était qualifié pour la finale de la Ligue des Champions qui, elle, se jouera le 28 mai à Saint Pétersbourg. Or nous ne saurons si c'est le cas que le 3 ou 4 mai, dates des demi-finales retour de cette compétition.

Tous ces paramètres font que cette "solution" ne peut en être une, d'autant plus que, si nous n'avons ni Euro, ni Copa America, ni Mondial cet été, la phase de poule de la Ligue des nations commencera bien le 4 juin pour l'Angleterre, avec les contraintes que cela suppose pour la mise à disposition des joueurs pour leurs sélections. Ces joueurs seront libérés à la mi-juin, pour prendre leurs quatre semaines de vacances, comme le règlement l'exige. Ils les auront très largement méritées.

Watford et Burnley, les dindons de la farce

Après quoi, la nouvelle saison de Premier League commencera plus tôt que jamais auparavant, le 6 août, afin d'accommoder la Coupe du monde 2022, qui sera disputée en novembre et décembre pour la première fois de l'histoire. Où que l'on regarde, on ne voit pas d'opportunités, seulement des butoirs.

Qui plus est, tous les clubs de PL ne sont pas logés à la même enseigne. Pour Arsenal, par exemple, dont un seul rendez-vous a dû être retardé, trouver une nouvelle date pour leur match contre les Wolves - qui devait avoir lieu ce 28 décembre - ne sera pas si compliqué que cela. Comme les Gunners et leurs visiteurs ne jouent pas en Europe cette saison, il suffira de caler le rendez-vous supplémentaire un mardi, mercredi ou jeudi soir lors d'une semaine dite "européenne".

Il en va tout autrement pour Watford et Burnley, qui ont respectivement trois et quatre (!) matches à rattraper Dieu sait quand. Pourquoi ces deux clubs devraient-ils payer un tribut démesuré à la pandémie quand le report de leurs rencontres n'est que le fruit de la malchance ?

La Premier League et ses nébuleux critères

On attend toujours de la Premier League qu'elle communique un plan d'action en la matière. On attend aussi d'elle qu'elle explique une fois pour toutes quels critères elle prend en compte avant de décider le report ou non de tel ou tel match. On sait qu'elle se base sur six "facteurs-clé", dont le plus important est qu'un club doit disposer d'au moins treize joueurs de champ et d'un gardien valides pour que le coup d'envoi de leur rencontre soit donné.

Mais on sait aussi qu'elle se prononce au "cas par cas", et qu'un certain flou entoure les "autres circonstances exceptionnelles" qui peuvent influer sur la décision finale. Et l'on redoute - parmi joueurs et entraîneurs en tout cas - qu'elle cherche d'abord à assurer que le spectacle continue d'être offert, sans se soucier suffisamment de l'impact que cette détermination de "continuer" aura sur ses principaux acteurs. Autrement dit, les footballeurs.

Pep Guardiola ne disait rien d'autre que cela. Pour le moment, il est le seul à avoir suggéré que ces footballeurs prennent les choses en main.

Pour le moment seulement.

