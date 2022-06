Alex Lacazette va nous quitter à la fin de son contrat actuel, qui court jusqu'au 30 juin. (...) Merci Laca, nous te souhaitons le meilleur pour le prochain chapitre de ta carrière", ont-il écrit. Il va s'inscrire dans "sa" ville, à Lyon. Pour démarrer une nouvelle histoire, encore faut-il mettre fin à une autre. Promis à un retour à l'OL depuis jeudi , l'attaquant français a officiellement quitté Arsenal ce vendredi. Les Gunners ont officialisé la nouvelle dans un communiqué publié en début d'après-midi. "", ont-il écrit. Il va s'inscrire dans "sa" ville, à Lyon.

En fin de contrat, Lacazette ne prolongera donc pas son aventure à Londres. Depuis son arrivé à l'été 2021, il aura disputé 206 matchs et inscrit 71 buts avec les Gunners. "Laca" a également été le meilleur buteur de son équipe lors des saisons 2017-2018 et 2020-2021, mais il n'a remporté aucun trophée majeur (1 Coupe d'Angleterre, 1 Community Shield, 1 Ligue Europa) et n'a jamais disputé la Ligue des champions sous le maillot du club londonien, s'éloignant de l'équipe de France. Sa 16e et dernière sélection en Bleu remonte à novembre 2017.

"Il a été un joueur fantastique pour nous, un vrai leader sur et en dehors du terrain, avec une influence très importante sur nos jeunes joueurs", a déclaré Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners. Avant de conclure : "Son engagement avec nous a été exceptionnel et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, succès et bonheur."

Désormais, tous les regards sont donc tournés vers le site de l'OL, qui ne devrait plus tarder à annoncer le retour de son ancien capitaine. Né à Lyon, Lacazette a été formé à l'OL depuis l'âge de 12 ans avant de devenir l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 dans les années 2010, le 4e joueur le plus prolifique de l'histoire du club. Plus rien ne peut arrêter son "Gone back".

