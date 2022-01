Présent en conférence de presse ce mardi, Ralf Rangnick, l'entraîneur de Manchester United, a révélé avoir eu une discussion avec Anthony Martial. "J'ai eu une conversation avec lui dimanche sur ce qui s'était passé et comment je voyais toute cette situation. Le problème est maintenant réglé", a assuré l'Allemand à la veille du match en retard de la 17e journée, à Brentford. "Il ne s'est pas entraîné hier (lundi) ni le jour d'avant. Il s'entraînera probablement aujourd'hui et après l'entraînement, je déciderai s'il est pris (dans le groupe) ou pas", a-t-il ajouté.

Après le nul (2-2) contre Villa, Rangnick avait déclaré que Martial avait "refusé d'être dans le groupe". "Il aurait dû être dans le groupe, normalement, mais il ne voulait pas et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait le déplacement avec nous", avait expliqué l'Allemand.

L'attaquant international français lui avait immédiatement rétorqué sur Instagram: "Je ne refuserai jamais de joueur un match pour Man United. Je suis là depuis 7 ans et je n'ai jamais manqué de respect et je ne manquerai jamais de respect au club ou aux supporters."

Pogba ? Je ne négocie pas les futurs contrats des joueurs

Mécontent de son faible temps de jeu - 10 apparitions pour 359 minutes de jeu, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison -, Martial souhaiterait quitter les Red Devils cet hiver mais les acquéreurs potentiels, que ce soit en prêt ou en transfert sec, ne se bousculent pas. Rangnik a également confirmé que Paul Pogba avait repris l'entraînement collectif lundi. "Dans sa première séance d'entraînement, il a montré le type de joueur extraordinaire qu'il peut être", s'est pâmé le coach.

Pogba, en fin de contrat cet été et qui n'a plus joué depuis début novembre en raison d'une blessure à une cuisse, ne semble pas perturbé par l'incertitude sur son avenir. "Je ne négocie pas les futurs contrats des joueurs. Mais sur ce que j'ai vu pour son tout premier jour à l'entraînement, il est présent. Physiquement présent et mentalement présent", a commenté Rangnick. "Je suis très impatient de l'avoir à disposition dans deux semaines, après la trêve internationale. Je pense que ce sera un candidat sérieux à une titularisation", a-t-il conclu.

