C'est presque devenu une habitude. Depuis son arrivée à Liverpool en 2017, Mohamed Salah continue de briller à chaque exercice sous le maillot des Reds. Cette saison, l'international égyptien a notamment réalisé 30 buts et délivré 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues. Il pourrait même disputer une nouvelle victoire en Ligue des champions d'ici peu, puisque son équipe a pris une option en battant Villarreal (2-0) en demi-finale aller

En lice pour la Ballon d'Or 2022, tout comme un certain Karim Benzema, Salah s'est adjugé une première récompense individuelle en remportant le prix du meilleur joueur de l'année décerné par la Football Writers' Association. Avec 42%, il devance Kevin de Bruyne (Manchester City) et Declan Rice (West Ham). En fin de contrat en juin 2023, l'ancien joueur de la Fiorentina et l'AS Rome devrait poursuivre son aventure à Liverpool malgré le flou persistant sur son avenir