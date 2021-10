St. James' Park et ses abords ont récemment été le théâtre de scènes de liesse populaire après le rachat par PCP Capital Partners, fonds souverain de l'Arabie Saoudite. Pour rendre hommage, et sans doute souhaiter la bienvenue, aux nouveaux propriétaires, certains fans des Magpies ont pris l'habitude de porter robes et couvre-chefs traditionnels arabes. Des images que le club ne souhaite plus voir se reproduire, le faisant savoir dans un communiqué.

"Personne parmi les nouveaux propriétaires n'a été, d'aucune façon, offensé par ces fans qui ont célébré de cette manière. Ce geste a été pris de manière positive et comme un signe de bienvenue, pose le communiqué. Cependant, la possibilité existe que s'habiller de cette façon soit culturellement inacceptable et risque d'offenser d'autres gens. Tous les visiteurs sont, comme toujours, encouragé à porter ce que leur culture ou religion leur dicte de porter". Reste à savoir si cet appel sera entendu.

Premier League C'était inéluctable : Bruce quitte Newcastle IL Y A 4 HEURES

Premier League Doucouré absent pour une durée indéterminée IL Y A UN JOUR