Cela a beau être souvent un cliché, Newcastle tient peut-être son match référence avec sa victoire probante contre Everton (3-1), qui le sort de la zone rouge. Avec 18 points, les Magpies sont 17e, deux points devant Norwich et trois devant Watford, qui ont le même nombre de matches (22), alors que Burnley est dernier à quatre longueurs, mais avec deux matches supplémentaires à jouer.

Entre deux équipes très actives lors du mercato d'hiver, c'est la plus dépensière - et la plus riche des deux - qui l'a emporté. Everton, qui avait semblé relancé par l'arrivée également de Frank Lampard sur son banc, ce week-end, en coupe, avec un succès contre Brentford (4-1), a, cette fois, cédé face à l'équipe qui a joué avec le plus d'envie.

Newcastle a même fait preuve d'une belle force de réaction après l'ouverture du score adverse sur un but contre son camp très malchanceux du capitaine Jamal Lascelles (1-0, 36e). Dans la minute suivante, Lascelles a placé une tête surpuissante sur la barre qui a rebondi sur Mason Holgate, lui aussi auteur d'un "c. s. c." (1-1, 37e). Longtemps indécis, le match a basculé sur une accélération d'Allan Saint-Maximin, intenable, dont le centre en retrait a été converti par Ryan Fraser (2-1, 56e) avant que Kieran Trippier, arrivé cet hiver, ne scelle le sort de la rencontre d'un sublime coup-franc qui a contourné le mur, pas idéalement placé (3-1, 80e).

Pour sa part, West Ham, qui a aligné Kurt Zouma d'entrée, a assuré l'essentiel chez lui contre Watford (1-0). Voilà désormais le club londonien quatrième du classement de Premier League.

